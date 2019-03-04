Владимир Бортко: Про Петербург говорят «культурная столица» — а что там культурного?!

Режиссер Владимир Бортко решил пойти по пути Арнольда Шварценеггера и побороться за кресло губернатора — вот только не в Калифорнии, а в Санкт-Петербурге. Его кандидатуру уже поддержало местное отделение КПРФ, после чего она должна пройти несколько этапов согласования. «Но Россия — это вам не США, — мгновенно набросились на артиста интернет-пользователи. — Поставить во главе творческого человека означает ослабить власть в Питере донельзя!» Что думает об этом он сам и собирается ли в случае победы сделать одним из векторов развития города родную для себя сферу культуры?
«Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Улицы разбитых фонарей», «Царь Эдип»... В том, что Бортко — прекрасный режиссер, сомневаться не приходится, однако на кону не фильм и не спектакль, а руководство пятимиллионным городом. Нет, говорит народный артист, это никакие не шутки. Он действительно хочет стать градоначальником и обладает для этого всеми необходимыми качествами.
— Владимир Владимирович, главный вопрос: зачем вам это? Откуда у творческого человека желание руководить целым мегаполисом?
— Желание? А оно у меня возникло уже давно, и когда я иду по улице, оно у меня только утверждается; возникает — и утверждается. Я имею, конечно, в виду улицы Санкт-Петербурга.
Я считаю, что город нуждается в резком изменении. Он разрушается и превращается в клоаку! Причем менять нужно не одно на другое, не Иванова на Петрова, а именно направление политики, и, уж согласитесь, КПРФ в этом плане несколько отличается от «Единой России».
— А что бы вы хотели изменить в первую очередь?
— Я пока боюсь об этом заявлять, ведь для того чтобы действительно что-то изменить, необходимо иметь деньги. А когда бюджет Петербурга впятеро меньше, чем бюджет Москвы, но он сам при этом меньше столицы лишь в два раза, это уже говорит о многом. Так что пока не появится нормальное финансирование, что бы там ни делалось, ни к чему хорошему это не приведет. А чтобы оно появилось, нужно нормальным голосом говорить с московскими господами, а не просто кивать головой!
— Я правильно поняла: нужен человек, способный отстоять свою точку зрения, и этот человек — Вы?
— Совершенно верно. Только не свою, а НАШУ точку зрения. Точку зрения петербуржцев. И слушать надо, соответственно, не Москву, а Петербург!
— В российском обществе принято осуждать людей искусства, которые вдруг идут во власть — того же Макаревича. Что бы Вы ответили всем этим критикам?
— Странно. А почему осуждают? На каком основании? Почему бизнесмен может пойти во власть, а Макаревич нет? Да, я не разделяю его точку зрения, но она есть и должна быть представлена. Это и называется демократией.
— То есть чтобы руководить городом, не обязательно заниматься политикой?
— Абсолютно необязательно. Извините, пожалуйста, но, насколько я понимаю, Америка не самая плохая страна на свете, и вот там был Рональд Рейган: артист, который стал президентом. А тот же Арнольд Шварценеггер? Казалось бы, это уже совсем! И, тем не менее, руководил. Руководил Калифорнией, крупнейшим штатом Соединенных Штатов (в действительности третий по площади, но при этом самый густонаселенный — примеч. Daily Storm) — и делал это хорошо.
Так что прецеденты были, вы это знаете. А моя профессия как раз предполагает управление. Режиссер по-английски — директор, и я 45 лет занимаюсь именно тем, что управляю людьми.
— Если станете губернатором, будете уделять внимание культуре?
— Естественно. А это даже не обсуждается!
— Наравне с другими сферами или у нее будет приоритет?
— Нет, ничего приоритетного не будет. Я буду помогать всем в равной степени, потому что считаю, что во главе должна стоять именно экономика. Для меня это абсолютно понятная и разумная вещь: если город не будет развиваться, не будет и культуры. Про нас говорят: культурная столица, но я чего-то очень сомневаюсь в этом определении. А что там такого культурного-то?
— Вы серьезно?
— Вот в Москве, например, как бы мы к ней ни относились, хоть что-то происходит, а у нас на этот счет... Ну, да, есть Эрмитаж, есть Мариинский театр, но в целом — печальное зрелище!
Владимиру Бортко 72 года. Он — депутат Госдумы шестого и седьмого созывов от КПРФ и занимает должность первого зампреда комитета по культуре в правительстве страны. Напомним, что не так давно режиссер подверг резкой критике высказывание Серебрякова о русской национальной идее, заявив что «хороший артист — не значит умный человек», а также поддержал предложение Михаила Боярского ввести в искусстве цензуру. Правда, подчеркнул: делать это надо, тщательно все обдумав. Одним из его оппонентов на выборах может стать депутат Борис Вишневский, также неравнодушный к истории и культуре Петербурга.