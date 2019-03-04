Владимир Бортко: Про Петербург говорят «культурная столица» — а что там культурного?!

Режиссер Владимир Бортко решил пойти по пути Арнольда Шварценеггера и побороться за кресло губернатора — вот только не в Калифорнии, а в Санкт-Петербурге. Его кандидатуру уже поддержало местное отделение КПРФ, после чего она должна пройти несколько этапов согласования. «Но Россия — это вам не США, — мгновенно набросились на артиста интернет-пользователи. — Поставить во главе творческого человека означает ослабить власть в Питере донельзя!» Что думает об этом он сам и собирается ли в случае победы сделать одним из векторов развития города родную для себя сферу культуры?





«Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Улицы разбитых фонарей», «Царь Эдип»... В том, что Бортко — прекрасный режиссер, сомневаться не приходится, однако на кону не фильм и не спектакль, а руководство пятимиллионным городом. Нет, говорит народный артист, это никакие не шутки. Он действительно хочет стать градоначальником и обладает для этого всеми необходимыми качествами.





— Владимир Владимирович, главный вопрос: зачем вам это? Откуда у творческого человека желание руководить целым мегаполисом?





— Желание? А оно у меня возникло уже давно, и когда я иду по улице, оно у меня только утверждается; возникает — и утверждается. Я имею, конечно, в виду улицы Санкт-Петербурга.





Я считаю, что город нуждается в резком изменении. Он разрушается и превращается в клоаку! Причем менять нужно не одно на другое, не Иванова на Петрова, а именно направление политики, и, уж согласитесь, КПРФ в этом плане несколько отличается от «Единой России».





— А что бы вы хотели изменить в первую очередь?





— Я пока боюсь об этом заявлять, ведь для того чтобы действительно что-то изменить, необходимо иметь деньги. А когда бюджет Петербурга впятеро меньше, чем бюджет Москвы, но он сам при этом меньше столицы лишь в два раза, это уже говорит о многом. Так что пока не появится нормальное финансирование, что бы там ни делалось, ни к чему хорошему это не приведет. А чтобы оно появилось, нужно нормальным голосом говорить с московскими господами, а не просто кивать головой!





— Я правильно поняла: нужен человек, способный отстоять свою точку зрения, и этот человек — Вы?





— Совершенно верно. Только не свою, а НАШУ точку зрения. Точку зрения петербуржцев. И слушать надо, соответственно, не Москву, а Петербург!





— В российском обществе принято осуждать людей искусства, которые вдруг идут во власть — того же Макаревича. Что бы Вы ответили всем этим критикам?





— Странно. А почему осуждают? На каком основании? Почему бизнесмен может пойти во власть, а Макаревич нет? Да, я не разделяю его точку зрения, но она есть и должна быть представлена. Это и называется демократией.