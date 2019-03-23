В Лондоне сотни тысяч британцев потребовали нового референдума по Brexit

В Лондоне проходит массовая демонстрация при поддержке организации «Народный голос» (People's Vote), участники которой требуют провести второй референдум по выходу Великобритании из Евросоюза. По мнению митингующих, жителям страны нужно второй раз решить, нужно ли государству покидать европейский блок, и если все же нужно, то каким именно образом. По данным организаторов митинга, в акции участвуют несколько сотен тысяч человек, а общее число участников за 23 марта может превысить миллион. Протест против выхода из Евросоюза заметен как на улицах столицы, так и в Сети — петиция к британскому парламенту об отмене Brexit набрала более четырех миллионов подписей менее чем за месяц.
В акции против выхода Великобритании из Евросоюза принимают участие мэр Лондона Садик Хан, множество членов Лейбористской партии, включая заместителя главы партии Тома Уотсона, а также премьер-министр Шотландии Никола Стурджен. Политики выступают перед собравшимися со сцены перед зданием парламента. Sky News сообщает со ссылкой на организаторов митинга, что на улицы Лондона вышли около миллиона человек.
Митингующие резко критикуют лидерство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй и заключенный под ее руководством договор о выходе из Евросоюза с Брюсселем. При этом протестующие не желают и «жесткого Brexit» — ухода из блока без какой-либо сделки и договоренностей о таможенных режимах, прозрачности границ Великобритании и ЕС друг для друга и других факторов. Многие среди собравшихся носят одежду с символами Евросоюза, синим флагом с кругом из звезд, и призывают британцев отменить Brexit совсем, пойдя против результатов первого референдума о выходе из ЕС 2016 года.
Протест набирает силу не только в реальности — за последний месяц петицию к британскому парламенту, требующую отменить Brexit, подписали более четырех миллионов человек. Согласно законодательству Великобритании, петиции с 100 тысячами подписей или больше парламент обязан разобрать официально.
Ранее Евросовет согласился предоставить Лондону отсрочку по Brexit, если британский парламент одобрит в ближайшие недели соглашение о выходе из Евросоюза. В таком случае правительству Терезы Мэй дадут два месяца отсрочки — Brexit состоится 22 мая. Если же британские законодатели вновь не смогут принять общий план по выходу из ЕС, то к 12 апреля им предстоит сделать еще один выбор — отменить статью 50, позволяющую Лондону выйти из блока, или же просто покинуть Евросоюз без какой-либо сделки, что чревато экономическими проблемами и для ЕС, и для Великобритании.
Летом 2016 года в Великобритании прошел референдум, на котором граждане проголосовали за выход страны из ЕС. В поддержку Brexit тогда выступили 51,9 процента жителей Туманного Альбиона. Мэй, занимавшая на тот момент кресло главы МВД, выступала против выхода страны из ЕС. Великобритания присоединилась к Европейскому экономическому сообществу (которое позже трансформировалось в Европейский союз) в 1973 году. До этого в течение почти 20 лет вступление Великобритании в ЕЭС блокировала Франция.