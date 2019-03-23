В Лондоне сотни тысяч британцев потребовали нового референдума по Brexit

Ранее Евросовет согласился предоставить Лондону отсрочку по Brexit, если британский парламент одобрит в ближайшие недели соглашение о выходе из Евросоюза. В таком случае правительству Терезы Мэй дадут два месяца отсрочки — Brexit состоится 22 мая. Если же британские законодатели вновь не смогут принять общий план по выходу из ЕС, то к 12 апреля им предстоит сделать еще один выбор — отменить статью 50, позволяющую Лондону выйти из блока, или же просто покинуть Евросоюз без какой-либо сделки, что чревато экономическими проблемами и для ЕС, и для Великобритании.





Летом 2016 года в Великобритании прошел референдум, на котором граждане проголосовали за выход страны из ЕС. В поддержку Brexit тогда выступили 51,9 процента жителей Туманного Альбиона. Мэй, занимавшая на тот момент кресло главы МВД, выступала против выхода страны из ЕС. Великобритания присоединилась к Европейскому экономическому сообществу (которое позже трансформировалось в Европейский союз) в 1973 году. До этого в течение почти 20 лет вступление Великобритании в ЕЭС блокировала Франция.