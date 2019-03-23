В Норвегии начали эвакуацию 1300 человек с круизного лайнера

Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию пассажиров круизного лайнера Viking Sky у западного побережья страны. У судна отказали двигатели, команде пришлось встать на якорь примерно в двух километрах от берега. Спасательным вертолетам предстоит перенести 1300 пассажиров лайнера, из которых на данный момент спасено около 400.
«У корабля сломан двигатель и есть проблемы с движением. Скорость ветра достигает 38 узлов, так что других вариантов нет — [вертолеты] остаются нашим единственным спасением, когда волны подымаются до восьми метров», — сообщил изданию Verdens Gang руководитель спасательной операции Тур Андре Франк.
Эвакуация по воздуху может занять много времени, учитывая плохие погодные условия, сообщили газете в полиции. Тем не менее, погодные условия не позволяют применить спасательные шлюпки — высокие волны попросту перевернут их. В операции участвуют четыре вертолета, которые могут перевозить по 15 человек за рейс. Спасенных с борта лайнера пассажиров перевозят в пункт временного размещения возле города Мольде.
По последним данным, с лайнера эвакуированы около 400 человек. В данный момент судно находится на якоре примерно в двух километрах от берега Норвегии. Команде лайнера удалось временно включить один из двигателей, но его не хватило, чтобы доставить корабль к берегу.