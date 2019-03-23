В Норвегии начали эвакуацию 1300 человек с круизного лайнера

Эвакуация по воздуху может занять много времени, учитывая плохие погодные условия, сообщили газете в полиции. Тем не менее, погодные условия не позволяют применить спасательные шлюпки — высокие волны попросту перевернут их. В операции участвуют четыре вертолета, которые могут перевозить по 15 человек за рейс. Спасенных с борта лайнера пассажиров перевозят в пункт временного размещения возле города Мольде.