Мадуро заявил о сорванном силовиками плане Гуайдо и США убить его

Провозгласивший себя временным президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо готовил план по убийству действующего лидера страны и лично руководил им, заявил Николас Мадуро во время выступления перед своими сторонниками в Каракасе. Глава государства подчеркнул, что спецслужбы Венесуэлы сумели своевременно раскрыть план покушения и предотвратить его, и пообещал новые аресты заговорщиков.





«Американский империализм хочет убить меня. Мы только что разрушили план, которым лично руководила дьявольская марионетка, чтобы убить меня», — цитирует заявление лидера боливарианской республики издание El Comercio.





При этом Мадуро подчеркнул, что у оппозиции не получается захватить власть в стране из-за того, что действующих руководителей «защищает бог». «Прокуратура в этом деле очень продвинута, в ближайшие дни, несомненно, будут новые аресты новых террористов, как бы они ни назывались», — добавил он.





Мадуро также связал недавний арест руководителя колумбийского вооруженного формирования «Лос Растрохос» Вильфредо Торреса Гомеса с подготовкой покушения на него, запланированное лидером оппозиции. По словам министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, он может быть связан с партией Гуайдо «Народная воля».