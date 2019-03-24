Мадуро заявил о сорванном силовиками плане Гуайдо и США убить его

Провозгласивший себя временным президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо готовил план по убийству действующего лидера страны и лично руководил им, заявил Николас Мадуро во время выступления перед своими сторонниками в Каракасе. Глава государства подчеркнул, что спецслужбы Венесуэлы сумели своевременно раскрыть план покушения и предотвратить его, и пообещал новые аресты заговорщиков.
«Американский империализм хочет убить меня. Мы только что разрушили план, которым лично руководила дьявольская марионетка, чтобы убить меня», — цитирует заявление лидера боливарианской республики издание El Comercio.
При этом Мадуро подчеркнул, что у оппозиции не получается захватить власть в стране из-за того, что действующих руководителей «защищает бог». «Прокуратура в этом деле очень продвинута, в ближайшие дни, несомненно, будут новые аресты новых террористов, как бы они ни назывались», — добавил он.
Мадуро также связал недавний арест руководителя колумбийского вооруженного формирования «Лос Растрохос» Вильфредо Торреса Гомеса с подготовкой покушения на него, запланированное лидером оппозиции. По словам министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, он может быть связан с партией Гуайдо «Народная воля».
Выступая в эфире государственного телеканала VTV, Хорхе Родригес заявил, что оппозиционеры при поддержке США и их союзников за последние два месяца похитили у Венесуэлы более 30 миллиардов долларов. При этом министр отметил, что более одного миллиарда было переведено на личные счета оппозиционеров. «Они занялись кражей активов, которые Венесуэла имеет в различных банках, средства изымаются по приказу администрации [президента США Дональда] Трампа», — подчеркнул он.
С середины января 2019 года в Венесуэле продолжается политический кризис. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя временным главой государства. Его поддерживают в США и европейских странах. Действующего главу государства, Николаса Мадуро, в качестве законного лидера латиноамериканской республики признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств. В Москве назвали «президентский статус» лидера венесуэльской оппозиции несуществующим и заявили о необходимости диалога с Вашингтоном для решения политического кризиса в Боливарианской Республике.