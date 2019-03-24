Генсек МЭС признал Россию энергетической сверхдержавой

Россия останется энергетической сверхдержавой независимо от развития энергетики в будущем, заявил генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МЭС) Кристоф Фрай. По его мнению, у России есть огромные возможности как в сфере традиционных энергоресурсов, так и по возобновляемым источникам энергии. Также глава МЭС высказался относительно газопровода «Северный поток — 2», назвав его «хорошей вещью», которая позволит Европе получать дешевый газ без транзитных рисков.
«Я думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой. Вопрос, возможно, заключается в другом, — сказал Фрай в интервью РИА Новости. — Есть наука о ресурсах, лидерстве в технологиях. Здесь Россия может предложить очень многое. С технологической стороны идет огромное соревнование. И многие страны стимулируют инновации в области экосистем. Россия также этим занимается. И надо посмотреть, кто в итоге окажется впереди».
Оценивая проект «Северный поток — 2», глава МЭС заявил, что этот газопровод позволяет Европе получать самый дешевый газ из всех возможных вариантов. «В контексте того, что Европа хочет увидеть разнообразие в поставках и дешевый газ, «Северный поток — 2» является одним из элементов, который может дать такой дешевый газ, который может быть использован для замены угля, для многих вещей в Европе. Так что это хорошая вещь», — подчеркнул он.
При этом Фрай отметил, что в случае реализации проекта из транзита будут исключены некоторые страны, и это политический вопрос, к которому в Европе подходят с той позиции, что «должна быть лишена преимущества». «Так что это тот баланс, который надо рассматривать в контексте «Северного потока — 2», — уточнил он.
«Северный поток — 2» — трубопровод, который будет проложен по дну Балтики напрямую из России в Германию. Мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта выступает ряд стран, в том числе США, Дания и Украина — по их мнению, реализация проекта позволит России прекратить транзит газа через Украину и поставит Европу в большую зависимость от российского топлива.