Генсек МЭС признал Россию энергетической сверхдержавой

Россия останется энергетической сверхдержавой независимо от развития энергетики в будущем, заявил генеральный секретарь Мирового энергетического совета (МЭС) Кристоф Фрай. По его мнению, у России есть огромные возможности как в сфере традиционных энергоресурсов, так и по возобновляемым источникам энергии. Также глава МЭС высказался относительно газопровода «Северный поток — 2», назвав его «хорошей вещью», которая позволит Европе получать дешевый газ без транзитных рисков.





«Я думаю, что у России есть огромные возможности. Как бы ни изменилась энергетика, Россия была и будет энергетической сверхдержавой. Вопрос, возможно, заключается в другом, — сказал Фрай в интервью РИА Новости. — Есть наука о ресурсах, лидерстве в технологиях. Здесь Россия может предложить очень многое. С технологической стороны идет огромное соревнование. И многие страны стимулируют инновации в области экосистем. Россия также этим занимается. И надо посмотреть, кто в итоге окажется впереди».