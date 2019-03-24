В российских СИЗО появятся терминалы для заказа платных услуг

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России планирует расширить перечень платных услуг в следственных изоляторах (СИЗО), сообщил ТАСС заместитель главы ведомства Валерий Бояринев. По его словам, с этой целью в камерах будут установлены терминалы в антивандальных корпусах, позволяющие заключенным подавать соответствующие заявки. Также он добавил, что во всех СИЗО страны появятся спортивные площадки и возможность оформить подписку на платные каналы кабельного телевидения.





«Ставим терминалы, чтобы они [заключенные] могли прямо в камерах заказывать, например, какие-то услуги — дополнительное питание, электронные письма, подавать дополнительные заявки», — рассказал Бояринцев ТАСС и добавил, что такие терминалы уже стали появляться в отдельных блоках СИЗО Москвы.





Кроме того, замглавы ФСИН отметил, что в колониях спортивные площадки действуют давно и теперь принято решение оборудовать ими СИЗО. «На сегодняшний день законом предусмотрены спортивные площадки лишь для несовершеннолетних, находящихся под стражей... Чтобы это распространить на все следственные изоляторы, нужны изменения в строительные нормы и правила при формировании самих прогулочных дворов. Сейчас они размером 12 квадратных метров, где невозможно даже побегать, — уточнил он. — Это не только футбол, но и площадки для занятий тяжелой атлетикой, гиревым спортом, на турниках и брусьях».





Бояринев также сообщил, что в СИЗО планируется расширить перечень платных услуг. По его словам, заключенные получат возможность, как и обычные граждане, кроме доступа к 20 бесплатным телеканалам, оформить платную подписку на платные телеканалы. «Мы уже вышли с соответствующей инициативой внесения изменений в правила внутреннего распорядка для внедрения кабельного телевидения», — рассказал он и уточнил, что содержащиеся под стражей смогут заказать просмотр фильмов, образовательных и спортивных программ.