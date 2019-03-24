Установка последней секции пролета железнодорожной части Крымского моста — видео

Строители соединили все пролеты железнодорожной части Крымского моста над Керченским проливом, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр моста. Всего у моста 306 железнодорожных пролетных строений, на каждом из них по два блока, формирующих параллельные ветки для движения поездов в обоих направлениях, уточнили в агентстве. Видео установки последней секции пролета опубликовано на странице группы «ВКонтакте» «Керченский мост».
На кадрах видно, как тяжелая техника устанавливает последнюю секцию пролета 219 — 220 Таманского направления.
«Пролеты сомкнуты! Железнодорожный мост — сомкнуты два берега... Ж/д мост Керчи соединил берега «золотым» пролетом», — говорится в комментарии к размещенным на страницах группы видеороликам.
«Собраны все пролетные строения железнодорожной части Крымского моста. Это 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах. Более шести километров пролетов расположено над акваторией, остальные — над сухопутными участками (коса и остров Тузла) в Керченском проливе», — цитирует сообщение информационного центра моста ТАСС.
На сухопутные опоры пролеты монтировались кранами, на морские — надвигались мощными домкратами. На одном из морских участков — от Керчи в сторону фарватера — надвижка шла не прямолинейно, а с соблюдением проектного радиуса: трасса обогнула мыс Ак-Бурун, чтобы не повредить памятник историко-культурного наследия «Крепость Керчь», уточняет агентство.
В сообщении инфоцентра говорится, что всего у железнодорожной части Крымского моста 306 пролетных строений, на каждом из которых находится по два блока, позволяющих сформировать параллельные ветки для движения поездов как в сторону Крыма, так и в обратном направлении. «Завершающим стал пролет между опорами 219 и 220 — это конструкция длиной почти 64 метра. Она устанавливалась в проектное положение в несколько этапов. Секции пролета поочередно поднимались кранами», — рассказал ТАСС заместитель гендиректора по производству подрядной организации Дмитрий Петухов.
В конце заявления пресс-службы отмечается, что к декабрю текущего года, на который запланирован запуск железнодорожного сообщения по мосту, будут смонтированы системы освещения, связи, сигнализации, централизации и блокировки, призванные обеспечить безопасное движение поездов.
Торжественное открытие автомобильной части Крымского моста прошло 15 мая. В церемонии участвовал президент России Владимир Путин. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума, в котором 95,6% участников выступили за присоединение к РФ. 1 октября 2018 года по автодорожной части моста было открыто движение для грузового транспорта. Железнодорожная часть моста будет достроена уже в конце текущего года. Она будет несколько длиннее — 18,1 километра. Глава государства поручил правительству проработать проект строительства моста 19 марта 2014 года. 30 января 2015 года компанией-застройщиком было выбрано ООО «Стройгазмонтаж». Возведение моста началось в апреле 2015 года.