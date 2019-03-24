Установка последней секции пролета железнодорожной части Крымского моста — видео

«Собраны все пролетные строения железнодорожной части Крымского моста. Это 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах. Более шести километров пролетов расположено над акваторией, остальные — над сухопутными участками (коса и остров Тузла) в Керченском проливе», — цитирует сообщение информационного центра моста ТАСС.





На сухопутные опоры пролеты монтировались кранами, на морские — надвигались мощными домкратами. На одном из морских участков — от Керчи в сторону фарватера — надвижка шла не прямолинейно, а с соблюдением проектного радиуса: трасса обогнула мыс Ак-Бурун, чтобы не повредить памятник историко-культурного наследия «Крепость Керчь», уточняет агентство.





В сообщении инфоцентра говорится, что всего у железнодорожной части Крымского моста 306 пролетных строений, на каждом из которых находится по два блока, позволяющих сформировать параллельные ветки для движения поездов как в сторону Крыма, так и в обратном направлении. «Завершающим стал пролет между опорами 219 и 220 — это конструкция длиной почти 64 метра. Она устанавливалась в проектное положение в несколько этапов. Секции пролета поочередно поднимались кранами», — рассказал ТАСС заместитель гендиректора по производству подрядной организации Дмитрий Петухов.





В конце заявления пресс-службы отмечается, что к декабрю текущего года, на который запланирован запуск железнодорожного сообщения по мосту, будут смонтированы системы освещения, связи, сигнализации, централизации и блокировки, призванные обеспечить безопасное движение поездов.