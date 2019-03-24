Власти Норвегии приостановили эвакуацию с лайнера Viking Sky

Круизный лайнер Viking Sky, у которого отказал один из двигателей в море во время шторма, как ожидается, будет отбуксирован к берегу у города Молде с оставшимися на борту пассажирами. Об этом сообщил на пресс-конференции исполняющий обязанности главы норвежской коммуны Фрэна Ян Арве Дюрнес, трансляцию которой вела телекомпания NRK. Позже директор порта Олав Аксельволл подтвердил эту информацию, добавив, что паром прибудет в Молде в течение нескольких часов.
«Ситуация выглядит так, что у нас может получиться доставить лайнер в Молде с оставшимися пассажирами на борту. Эвакуация с парома уже прекращена. Похоже, это должно хорошо закончиться», — рассказал в ходе пресс-конференции Дюрнес.
Прибытие лайнера Viking Sky ожидается примерно в 15:00 по местному времени (17:00 мск), уточнил он. В настоящий момент паром буксируют в направлении норвежского города Молде три судна. С борта круизного лайнера было эвакуировано 479 из 1373 человек, уточняет издание. Основная часть его пассажиров — граждане Великобритании и США. Экипаж состоит из представителей разных стран. Российское посольство в Норвегии сообщило на своей странице в Facebook, что четыре члена экипажа судна являются россиянами, среди пассажиров граждан РФ нет.
Ранее в социальных сетях появились видеоролики спасательной операции и ситуации на борту круизного лайнера после отказа двигателей.
Трое из эвакуированных пассажиров парома получили серьезные травмы. Всего же за врачебной помощью обратились 20 человек, у некоторых зафиксированы переломы. Пассажиры пострадали из-за волнения на море, вызвавшего сильную качку.
Неподалеку от круизного лайнера Viking Sky терпит бедствие сухогруз Captain Hagland. Как сообщают норвежские СМИ, на его борту находились девять человек экипажа, которых сняли с борта два вертолета, направленных для эвакуации пассажиров парома. К настоящему моменту моряки доставлены на берег.
В субботу, 23 марта, у парома Viking Sky, следовавшего из Тромсе в Ставангер, во время шторма вышел из строя один из основных двигателей. Спасательные службы начали эвакуацию пассажиров лайнера с помощью вертолетов, поскольку плохие погодные условия не позволяли использовать спасательные шлюпки. В операции участвовали четыре вертолета, которые за один рейс перевозили по 15 человек. Спасенные с борта судна были доставлены в пункт временного размещения возле города Мольде.