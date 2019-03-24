Власти Норвегии приостановили эвакуацию с лайнера Viking Sky

Круизный лайнер Viking Sky, у которого отказал один из двигателей в море во время шторма, как ожидается, будет отбуксирован к берегу у города Молде с оставшимися на борту пассажирами. Об этом сообщил на пресс-конференции исполняющий обязанности главы норвежской коммуны Фрэна Ян Арве Дюрнес, трансляцию которой вела телекомпания NRK. Позже директор порта Олав Аксельволл подтвердил эту информацию, добавив, что паром прибудет в Молде в течение нескольких часов.





«Ситуация выглядит так, что у нас может получиться доставить лайнер в Молде с оставшимися пассажирами на борту. Эвакуация с парома уже прекращена. Похоже, это должно хорошо закончиться», — рассказал в ходе пресс-конференции Дюрнес.