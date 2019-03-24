Первоапрельские шутки СМИ не подпадут под действие закона о фейках

Закон о наказании за фейковые новости не будет распространяться на первоапрельские розыгрыши и шутки СМИ. Об этом заявил радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Вяткин. По его словам, под действие закона будут подпадать самые вопиющие случаи недостоверных новостей, которые сознательно направлены на создание тяжелых последствий. Парламентарий также отметил прекрасное чувство юмора россиян и то, что власти ценят хороший юмор, сарказм и острую сатиру.





«Отказываться от идеи шутить нельзя ни в коем случае. Закон распространяется на самые вопиющие случаи недостоверных новостей, которые сознательно направлены на тяжелые последствия», — рассказал радиостанции «Говорит Москва» Вяткин.





Депутат подчеркнул, что острые шутки на политические темы никогда не приводят к серьезным последствиям и россияне обладают прекрасным чувством юмора. «Мы различаем шутку хорошую, ценим хороший юмор, сарказм и даже достаточно острую сатиру. Закон вообще не про это. На первоапрельские шутки он, конечно же, не распространяется», — добавил он.