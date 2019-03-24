МИД Израиля: Трамп подпишет указ о признании Голан израильскими 25 марта

Президент США Дональд Трамп 25 марта подпишет указ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, сообщает агентство Reuters со ссылкой на главу израильского МИДа Исраэля Каца. По его словам, церемония подписания пройдет в присутствии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который находится в Вашингтоне с официальным визитом.
«Завтра [25 марта] президент Трамп в присутствии премьер-министра Нетаньяху подпишет указ о признании суверенитета Израиля над Голанами. Отношения Израиля и США стали еще более тесными, чем когда-либо», — приводит заявление главы израильского МИД агентство Reuters.
На прошлой неделе высокопоставленный чиновник из Белого дома сообщил агентству, что администрация Трампа готовит официальный документ для кодификации поддержки аннексии Израилем Голанских высот, которые были захвачены израильской армией у Сирии в ходе ближневосточной войны 1967 года и фактически присоединены Тель-Авивом в 1981 году.
24 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл с официальным визитом в столицу США. Перед началом визита он заявил, что намерен поговорить с американским президентом Дональдом Трампом «о своей исторической декларации» о Голанах и «продолжающемся давлении на Иран» после выхода США из ядерного соглашения 2015 года между мировыми державами и Тегераном. Также Нетаньяху сообщил, что намерен встретиться с лидерами Конгресса.
22 марта президент США Дональд Трамп заявил о том, что Голанские высоты должны принадлежать Израилю, а суверенитет еврейского государства должен распространяться на спорные территории, поскольку они представляют особый стратегический интерес для Тель-Авива. Протест относительно намерений Вашингтона выразили ряд стран, в том числе Россия, Сирия и Иран. В Турции и странах ЕС также заявили о планах придерживаться норм международного права, согласно которым Израиль временно оккупировал сирийские Голанские высоты в 1967 году.
Армия Израиля в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года захватила Голанские высоты. Ранее они принадлежали Сирии. В 1981 году израильский парламент (Кнессет) принял «Закон о Голанских высотах», по которому эти территории объявлялись частью еврейского государства. Совет Безопасности ООН не признал этот закон Кнессета.