Сборная России обыграла Казахстан со счетом 4:0 в отборочном матче Евро-2020

Сборная России победила национальную команду Казахстана со счетом 4:0 в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Игра прошла на стадионе «Астана Арена» казахской столицы Нур-Султан (бывшая Астана). В составе победителей отличились Денис Черышев и Артем Дзюба. Защитник сборной Казахстана Абзала Бейсебеков на 61-й минуте срезал мяч в собственные ворота после удара россиянина Магомеда Оздоева.
Первый тайм матча завершился со счетом 2:0 в пользу российской сборной. На 19-й минуте полузащитник Денис Черышев открыл счет в игре. Второй мяч он забил в компенсированное время к первому тайму.
Счет 3:0 в матче стал после удара Артема Дзюбы, который на 52-й минуте точно поразил ворота соперника после прострела Дениса Черышева, прервав таким образом свою безголевую серию.
Окончательный счет в игре на 61-й минуте установил защитник сборной Казахстана Абзала Бейсебеков, срезавший мяч в собственные ворота после удара полузащитника петербургского «Зенита» Магомеда Оздоева.
Ранее сборная России в гостях уступила национальной команде Бельгии со счетом 1:3, а Казахстан на своем поле крупно переиграл Шотландию — 3:0.
Летом 2018 года в 11 российских городах проходил чемпионат мира по футболу. Победителем стала сборная Франции, которая в финале обыграла хорватов со счетом 4:2. Россия впервые в своей истории принимала мундиаль. Национальная команда смогла продвинуться в турнирной таблице дальше, чем когда-либо в новейшей истории, дойдя до четвертьфинальных матчей. Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что ЧМ-2018 в России стал лучшим в истории. Он назвал турнир изумительным и отметил, что как мундиаль изменил Россию, так и сама Россия впечатлила посетивших ее болельщиков. Также он указал на то, что самая масштабная проверка на допинг в истории футбола во время ЧМ-2018 не нашла ни одного игрока-обманщика.