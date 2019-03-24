Сборная России обыграла Казахстан со счетом 4:0 в отборочном матче Евро-2020

Сборная России победила национальную команду Казахстана со счетом 4:0 в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года. Игра прошла на стадионе «Астана Арена» казахской столицы Нур-Султан (бывшая Астана). В составе победителей отличились Денис Черышев и Артем Дзюба. Защитник сборной Казахстана Абзала Бейсебеков на 61-й минуте срезал мяч в собственные ворота после удара россиянина Магомеда Оздоева.





Первый тайм матча завершился со счетом 2:0 в пользу российской сборной. На 19-й минуте полузащитник Денис Черышев открыл счет в игре. Второй мяч он забил в компенсированное время к первому тайму.