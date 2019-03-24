СМИ: В Венесуэлу прибыли два самолета ВКС России со 100 военными

Самолеты Ан-124 и Ил-62 с российскими военными и 35 тонн груза на борту прибыли 24 марта в международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара, сообщила El Comercio. Как утверждает перуанская газета, во главе группы военнослужащих прибыл начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров. В аэропорту их встретили руководитель отдела международных связей армии Боливарианской Республики вице-адмирал Марианни Мата, представители российского посольства и венесуэльских вооруженных сил, уточняет издание. О цели визита российских военных не сообщается. Также отсутствует официальное подтверждение этой информации.





«Во второй половине дня делегация из 99 российских военных прибыла в аэропорт Майкетия под командованием генерала Василия Тонкошкурова», — написал венесуэльский журналист Хавьера Майорка в своем аккаунте в Twitter.