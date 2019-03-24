СМИ: В Венесуэлу прибыли два самолета ВКС России со 100 военными

Самолеты Ан-124 и Ил-62 с российскими военными и 35 тонн груза на борту прибыли 24 марта в международный аэропорт Майкетия имени Симона Боливара, сообщила El Comercio. Как утверждает перуанская газета, во главе группы военнослужащих прибыл начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров. В аэропорту их встретили руководитель отдела международных связей армии Боливарианской Республики вице-адмирал Марианни Мата, представители российского посольства и венесуэльских вооруженных сил, уточняет издание. О цели визита российских военных не сообщается. Также отсутствует официальное подтверждение этой информации.
«Во второй половине дня делегация из 99 российских военных прибыла в аэропорт Майкетия под командованием генерала Василия Тонкошкурова», — написал венесуэльский журналист Хавьера Майорка в своем аккаунте в Twitter.
В социальных сетях появились видеозаписи и фотографии, на которых якобы запечатлены российские самолеты и российские военные в венесуэльском аэропорту.
С середины января 2019 года в Венесуэле продолжается политический кризис. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя временным главой государства. Его поддерживают в США и европейских странах. Действующего главу государства, Николаса Мадуро, в качестве законного лидера латиноамериканской республики признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств. В Москве назвали «президентский статус» лидера венесуэльской оппозиции несуществующим и заявили о необходимости диалога с Вашингтоном для решения политического кризиса в Боливарианской Республике.