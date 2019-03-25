Расследование Мюллера не выявило сговора или координации Трампа с Москвой

Проведенное спецпрокурором Робертом Мюллером расследование не нашло доказательств сговора и координации между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией во время предвыборной кампании 2016 года. Об этом говорится в письме генерального прокурора США Уильяма Барра, направленном в юридические комитеты Сената и Палаты представителей Конгресса. После этого американский президент заявил на своей странице в Twitter о своем полном оправдании.





«Расследование спецпрокурора не выявило, чтобы кто-то из предвыборного штаба Трампа или кто-то связанный с ним вступал в сговор или координировал свои действия с Россией, чтобы оказать влияние на результаты президентских выборов 2016 года», — говорится в письме американского генпрокурора, опубликованном на сайте Минюста США.





В документе также отмечается, что предвыборный штаб действующего главы Белого дома не имел отношения к хакерской атаке на компьютеры членов Демократической партии. Ответственность за это спецпрокурор возложил на хакеров, якобы «подконтрольных российским властям». В частности в итогах расследования утверждается, что для попытки повлиять на президентские выборы 2016 года Россия привлекала «Агентство интернет-расследований».





Спецпрокурором были собраны данные о том, пытался ли президент США Дональд Трамп помешать расследованию. Однако, как отмечается в письме Барра, Мюллер не пришел к однозначному выводу по этому вопросу и оставил его решение на усмотрение генпрокурора, который, после изучения материалов не усмотрел в действиях главы Белого дома нарушений.





«Нет сговора, нет препятствий, абсолютное и полное оправдание. Сохраните Америку великой», — написал Трамп в Twitter. Комментируя выводы, сделанные генпрокурором на основе итогов расследования Роберта Мюллера, американский президент заявил журналистам, что ему стыдно за то, что США пришлось пройти через это.