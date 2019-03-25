СКР сообщил о задержании в Польше экс-главы компании-владельца ТЦ «Зимняя вишня»

Следователями в рамках трех уголовных дел по кемеровской трагедии привлечены к уголовной ответственности 15 человек, подчеркивает пресс-служба ведомства. «В зависимости от роли и действий (бездействия) каждого следствие вменяет фигурантам такие преступления как, нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; получение взятки; дача взятки; посредничество во взяточничестве; халатность; растрата; злоупотребление должностными полномочиями; мошенничество», — отмечается в сообщении.





Расследованием занимается группа из более ста следователей, которые смогли поминутно восстановить события 25 марта 2018 года и выяснить причины, приведшие к трагедии. Ими были собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии, а также проведены более 400 судебно-медицинских, медико-генетических и других экспертиз. Следствием выявлены многочисленные нарушения при строительстве торгового центра и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности как со стороны владельца комплекса, так и отдельных его сотрудников.





Работа следственной группы продолжается по всем направлениям. Ее задача заключается не только в установлении всех причастных к гибели людей, но и в оказании помощи родственникам погибших и пострадавших в восстановлении справедливости. «Следователи СКР оказывают потерпевшим по уголовному делу о пожаре всю необходимую помощь в подготовке гражданских исков, в которых уже заявлено требований о возмещении причиненного вреда на сумму более двух миллиардов рублей, в том числе и морального», — подчеркивается в конце сообщения.