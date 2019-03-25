СКР сообщил о задержании в Польше экс-главы компании-владельца ТЦ «Зимняя вишня»

Бывший генеральный директор компании «Кемеровский кондитерский комбинат», владевшей сгоревшим в марте 2018 года торговым центром «Зимняя вишня» в Кемерове, Вячеслав Вишневский задержан в Польше, решается вопрос о его экстрадиции в РФ. Об этом говорится в опубликованных на сайте Следственного комитета России (СКР) предварительных итогах расследования уголовных дел, связанных с пожаром в кемеровском торговом центре, унесшим жизни 60-ти человек, включая 41 ребенка.
«Вишневский, в действиях которого следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки), в 2016 году покинул территорию Российской Федерации и скрылся от следствия. Он был объявлен в международный розыск и по ходатайству следствия судом заочно арестован. Благодаря принятым мерам его местонахождение установлено – Вишневский задержан в Польше, и теперь прорабатывается вопрос его экстрадиции», — говорится в сообщении СКР.
Следователями в рамках трех уголовных дел по кемеровской трагедии привлечены к уголовной ответственности 15 человек, подчеркивает пресс-служба ведомства. «В зависимости от роли и действий (бездействия) каждого следствие вменяет фигурантам такие преступления как, нарушение требований пожарной безопасности; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности; получение взятки; дача взятки; посредничество во взяточничестве; халатность; растрата; злоупотребление должностными полномочиями; мошенничество», — отмечается в сообщении.
Расследованием занимается группа из более ста следователей, которые смогли поминутно восстановить события 25 марта 2018 года и выяснить причины, приведшие к трагедии. Ими были собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии, а также проведены более 400 судебно-медицинских, медико-генетических и других экспертиз. Следствием выявлены многочисленные нарушения при строительстве торгового центра и факты пренебрежения правилами пожарной безопасности как со стороны владельца комплекса, так и отдельных его сотрудников.
Работа следственной группы продолжается по всем направлениям. Ее задача заключается не только в установлении всех причастных к гибели людей, но и в оказании помощи родственникам погибших и пострадавших в восстановлении справедливости. «Следователи СКР оказывают потерпевшим по уголовному делу о пожаре всю необходимую помощь в подготовке гражданских исков, в которых уже заявлено требований о возмещении причиненного вреда на сумму более двух миллиардов рублей, в том числе и морального», — подчеркивается в конце сообщения.
25 марта 2018 года в ТРЦ «Зимняя вишня» города Кемерово произошел пожар, приведший к гибели 60 человек, включая 41 ребенка. Причиной пожара начальник Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев назвал короткое замыкание, вызванное попаданием воды в светодиодный светильник детской игровой зоны. Из-за чего расплавленный пластик начал капать на горючие материалы.
После трагедии в «Зимней вишне» было возбуждено несколько уголовных дел. Их фигурантами стали в том числе руководители компании-собственника торгового центра — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат».