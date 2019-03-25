Патрушев заявил об отсутствии у властей планов ограничить интернет в России

Российские власти не будут ограничивать возможность использования интернета в стране, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете «Известия». По его словам, Россия должна быть готова к защите национальных интересов в современном цифровом мире, а также интересов своих граждан в случае отключения страны от интернета или при целенаправленном внешнем воздействии.
«Речь не идет об ограничении возможностей работы Всемирной сети, Россия не собирается сама себя отключать», — ответил Патрушев на вопрос газеты о том, не ведет ли к самоизоляции России принятый в феврале Госдумой в первом чтении законопроект о «суверенном интернете».
При этом секретарь Совбеза отметил существование угрозы отключения России от интернета извне. Поэтому, по его мнению, в стране «необходимо создать инфраструктуру, позволяющую гарантировать работоспособность российских интернет-ресурсов», которая позволит гарантировать работу российских интернет-ресурсов и обеспечит россиянам доступ в сеть даже при возникновении проблем у отечественных операторов из-за затруднений с доступом к зарубежным серверам либо в случае целенаправленного внешнего воздействия.
«Подчеркну, это — не изоляция, это — вынужденная мера в условиях декларируемого в стратегии национальной кибербезопасности США принципа «сохранения мира силой», — уточнил Патрушев и добавил, что аналогичный подход используют и американские союзники, в том числе Великобритания.
Россия должна быть готова к защите своих национальных интересов в информационной сфере, а также интересов россиян, подчеркнул он. «Поэтому попытки представить инициативу законодателей в виде какой-то запретительной меры, направленной на изоляцию нашего государства, не отражают ее сути», — отметил секретарь Совбеза.
В то же время Патрушев считает, что открытый характер интернета не должен вступать в противоречие с суверенным правом каждого государства на управление национальным информационным пространством и защиту интересов своих граждан.
Сенатор Андрей Клишас внес на рассмотрение в Госдуму в декабре прошлого года инициативу, вызвавшую широкий общественный резонанс, — закон о «суверенном интернете», предполагающий создание отдельной от мирового интернета структуры внутри России. В феврале Госдума приняла проект в первом чтении. Законопроект предусматривает создание в России инфраструктуры, способной обеспечить работу рунета в случае отключения российских операторов связи от глобальной Сети. Депутат Александр Шерин говорил, ссылаясь на предварительные расчеты, что реализация законопроекта обойдется в 134 миллиарда рублей, а значит, расходы могут лечь на плечи россиян.