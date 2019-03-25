Патрушев заявил об отсутствии у властей планов ограничить интернет в России

Российские власти не будут ограничивать возможность использования интернета в стране, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете «Известия». По его словам, Россия должна быть готова к защите национальных интересов в современном цифровом мире, а также интересов своих граждан в случае отключения страны от интернета или при целенаправленном внешнем воздействии.





«Речь не идет об ограничении возможностей работы Всемирной сети, Россия не собирается сама себя отключать», — ответил Патрушев на вопрос газеты о том, не ведет ли к самоизоляции России принятый в феврале Госдумой в первом чтении законопроект о «суверенном интернете».





При этом секретарь Совбеза отметил существование угрозы отключения России от интернета извне. Поэтому, по его мнению, в стране «необходимо создать инфраструктуру, позволяющую гарантировать работоспособность российских интернет-ресурсов», которая позволит гарантировать работу российских интернет-ресурсов и обеспечит россиянам доступ в сеть даже при возникновении проблем у отечественных операторов из-за затруднений с доступом к зарубежным серверам либо в случае целенаправленного внешнего воздействия.





«Подчеркну, это — не изоляция, это — вынужденная мера в условиях декларируемого в стратегии национальной кибербезопасности США принципа «сохранения мира силой», — уточнил Патрушев и добавил, что аналогичный подход используют и американские союзники, в том числе Великобритания.





Россия должна быть готова к защите своих национальных интересов в информационной сфере, а также интересов россиян, подчеркнул он. «Поэтому попытки представить инициативу законодателей в виде какой-то запретительной меры, направленной на изоляцию нашего государства, не отражают ее сути», — отметил секретарь Совбеза.





В то же время Патрушев считает, что открытый характер интернета не должен вступать в противоречие с суверенным правом каждого государства на управление национальным информационным пространством и защиту интересов своих граждан.