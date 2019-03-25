Последствия попадания ракеты в жилой дом в Израиле запечатлели на видео

В августе прошлого года Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа. Сообщалось о десятках выпущенных из палестинского анклава ракет по израильской территории, часть из которых была перехвачена системой противовоздушной обороны страны «Железный купол». Несколько снарядов попали в жилые дома ряда населенных пунктов. Большинство ракет упали в незаселенной местности, не причинив ущерба. В ответ на ракетные обстрелы израильская армия нанесла ракетно-бомбовые удары по 100 террористическим объектам в секторе Газа, в том числе по заводу, который производил бетонные блоки для подземных тоннелей, шахте подводного тоннеля для атак с моря и другим военным объектам на территории лагерей.