Последствия попадания ракеты в жилой дом в Израиле запечатлели на видео

Жилой дом в селении Мишмерет, расположенный к юго-востоку от израильского города Нетании, оказался полностью разрушен в результате попадания ракеты, выпущенной с территории сектора Газа утром 25 марта. В результате удара пострадали шестеро израильтян, в том числе двое детей. Видео и фотографии последствий ракетной атаки в социальных сетях опубликовали местные СМИ. На них видно практически полностью уничтоженный дом и как прибывшие на место спасатели осматривают его руины.
В пресс-службе полиции округа Шарон сообщили, что в результате попадания ракеты дом загорелся. Медики оказывают помощь шестерым жителям, включая 50-летнюю женщину, получившую ранения средней тяжести, и ребенка с легкими ранениями, уточнили в медицинской службе «Маген Давид адом».
Ранее СМИ Израиля сообщили о срабатывании сирен воздушной тревоги рано утром 25 марта в районах ха-Шарон и Долине Хефер к северу от Тель-Авива. По их данным, израильские военные засекли запуск одной ракеты с территории палестинского анклава по центральной части страны. Находящийся с визитом в США премьер-министр Биньямин Нетаньяху был проинформирован о ракетном обстреле, уточнили местные издания.
В августе прошлого года Израиль подвергся массированной ракетной атаке из сектора Газа. Сообщалось о десятках выпущенных из палестинского анклава ракет по израильской территории, часть из которых была перехвачена системой противовоздушной обороны страны «Железный купол». Несколько снарядов попали в жилые дома ряда населенных пунктов. Большинство ракет упали в незаселенной местности, не причинив ущерба. В ответ на ракетные обстрелы израильская армия нанесла ракетно-бомбовые удары по 100 террористическим объектам в секторе Газа, в том числе по заводу, который производил бетонные блоки для подземных тоннелей, шахте подводного тоннеля для атак с моря и другим военным объектам на территории лагерей.