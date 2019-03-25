Рогозин назвал минимальную стоимость создания российской сверхтяжелой ракеты

Минимальная стоимость создания российской ракеты сверхтяжелого класса «Енисей» составляет 740 миллиардов рублей, сообщил ТАСС со ссылкой на генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. По его словам, каждая часть этой ракеты-носителя будет представлять из себя самостоятельное летное изделие, что позволит собирать ее по принципу технологического конструктора. Кроме того он добавил, что эскизный проект ракеты будет защищен в этом году, а ее летные испытания намечены на 2022 год.





«Я могу вам назвать минимальную сумму, но это сумма первого пуска. Стоимость всех работ, включая создание стартового стола сверхтяжелого класса, создание ракеты, подготовку ее к пуску и сам пуск с макетом, даже не с кораблем, составляет примерно 740 миллиардов рублей», — цитирует Рогозина ТАСС.





Глава «Роскомоса» уточнил, что деньги на создание сверхтяжелой ракеты не заложены в федеральную космическую программу. «Эти решения могут быть осуществлены только в случае нормального стабильного финансирования. У нас в Роскосмосе печатного станка нет — можете походить по этажам и вы его не обнаружите», — подчеркнул он и добавил, что финансирование должно вестись в рамках отдельной подпрограммы госпрограммы.





Рассказывая о технологических решениях, которые планируется применить при создании сверхтяжелой ракеты, Рогозин отметил, что планируется действовать «по принципу технологического «лего». По его словам, все разгонные ступени этой ракеты должны иметь свое «двойное или даже тройное применение».





Он добавил, что эскизный проект сверхтяжелой ракеты-носителя будет защищен в этом году, после чего госкорпорация планирует перейти к проектированию, а ее летные испытания начнутся в 2022 году, после того как начнет летать «Союз-5».