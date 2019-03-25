Генсек НАТО пообещал Грузии членство в альянсе

Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, и она обязательно станет в итоге членом НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси. По его словам, страна является особенным партнером военного блока и движется в правильном направлении. Генсек призвал грузинские власти продолжить работу в этом направлении, при этом он не уточнил ни сроков вступления Грузии в НАТО, ни то, сможет ли она сделать это без Абхазии и Южной Осетии.





«Грузия — особенный партер НАТО. В прошлом году мы вновь подтвердили, что решение Бухарестского саммита 2008 года остается в силе и Грузия обязательно станет членом НАТО... Проходящие совместные учения подтверждают, что у нас очень сильное сотрудничество и Грузия достигла успехов с точки зрения осуществления реформ», — цитирует РИА Новости заявление Столтенберга, сделанное им в ходе совместной пресс-конференции с грузинским премьер-министром Мамукой Бахтадзе.





Генсек альянса отметил, что решение о вступлении в НАТО принимает сама Грузия, как и другие члены военного блока, поэтому «Россия или другая какая-нибудь страна не смогут повлиять на этот процесс». В то же время Столтенберг подтвердил поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, призвав российские власти отозвать признание независимости Абхазии и Южной Осетии. При этом, отвечая на вопрос одного из журналистов, он не уточнил, сможет ли Тбилиси стать членом Североатлантического альянса без этих регионов.





В свою очередь, грузинский премьер-министр заявил, что членство его страны в НАТО — это не только политическое решение, но и выбор народа Грузии. «Визит генсека подтверждает, что НАТО поддерживает членство Грузии в альянсе. Мы ценим, что в рамках визита он посетит совместный тренировочный и оценочный центр центр НАТО... Членство в НАТО — это важнейший приоритет политики Грузии», — подчеркнул премьер.