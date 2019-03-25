Россия отказалась отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не будет направлять своих наблюдателей на выборы президента Украины после отказа Центральной избирательной комиссии страны в аккредитации 24 российских граждан в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати Министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте ведомства. В сообщении отмечается, что в условиях дискриминационных действий украинских властей и угрозы преследования своих экспертов Россия вынуждена отказаться от направления своих представителей.
«Дискриминационные шаги украинских властей на практике лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии БДИПЧ. В складывающихся условиях Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», — подчеркивается в комментарии.
В МИДе также отметили действия официального Киева, которые «грубо нарушают дух и букву Копенгагенского документа и других обязательств ОБСЕ в области выборов», и выразили мнение, что украинским властям есть что скрывать как от собственного населения, так и международного сообщества. «В ту же линию вписывается решение украинских властей не открывать избирательные участки при своих загранучреждениях в России, что лишило конституционного права голоса миллионы граждан Украины, находящихся в нашей стране», — добавили в ведомстве.
В ведомстве сообщили, что Россия намерена продолжать внимательно наблюдать за избирательной кампанией на Украине и взаимодействовать с БДИПЧ и другими структурами ОБСЕ, которые призваны осуществлять мониторинг ситуации с демократией и правами человека в этой стране и содействовать их соблюдению.
В конце комментария МИД выражает надежду, что БДИПЧ по итогам украинских выборов президента страны, несмотря на отсутствие российских наблюдателей, предоставит международному сообществу объективную, достоверную и честную картину, без оглядки на политические пристрастия и без опасений вызвать негативную реакцию украинских властей, которым покровительствуют ряд западных стран.
Напомним, 7 февраля Верховная рада приняла закон, который запрещает представителям РФ участвовать в выборах на Украине в качестве наблюдателей. В БДИПЧ выразили сожаление в связи с принятием такого закона и отметили, что не могут повлиять на решение Киева о недопуске россиян.
8 февраля пресс-секретарь БДИПЧ ОБСЕ Томас Раймер заявил, что бюро не может повлиять на решение Украины о недопуске российских наблюдателей на выборы. Директор Бюро по демократическим институтам Ингибьерг Сольрун Гисладоттир выразила «глубокое разочарование» по поводу принятия украинским парламентом закона, который закрепил запрет участия российских наблюдателей в выборах.
Очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта. На должность главы государства претендует 39 кандидатов. Если ни один из них не наберет на выборах больше 50% голосов, то два наиболее популярных по итогам голосования кандидата перейдут во второй тур, где будут соревноваться друг против друга. Лидером президентской гонки является шоумен Владимир Зеленский, за которого, согласно опросам, готовы проголосовать более 30% украинцев. На втором месте находится действующий президент страны Петр Порошенко (14,22%). Замыкает тройку фаворитов глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (12,9%).