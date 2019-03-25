Россия отказалась отправлять наблюдателей на выборы президента Украины

Россия не будет направлять своих наблюдателей на выборы президента Украины после отказа Центральной избирательной комиссии страны в аккредитации 24 российских граждан в составе миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ). Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати Министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте ведомства. В сообщении отмечается, что в условиях дискриминационных действий украинских властей и угрозы преследования своих экспертов Россия вынуждена отказаться от направления своих представителей.





«Дискриминационные шаги украинских властей на практике лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии БДИПЧ. В складывающихся условиях Российская Федерация вынуждена отказаться от направления наблюдателей на Украину, дабы не подвергать их там угрозе заведомого преследования», — подчеркивается в комментарии.





В МИДе также отметили действия официального Киева, которые «грубо нарушают дух и букву Копенгагенского документа и других обязательств ОБСЕ в области выборов», и выразили мнение, что украинским властям есть что скрывать как от собственного населения, так и международного сообщества. «В ту же линию вписывается решение украинских властей не открывать избирательные участки при своих загранучреждениях в России, что лишило конституционного права голоса миллионы граждан Украины, находящихся в нашей стране», — добавили в ведомстве.





В ведомстве сообщили, что Россия намерена продолжать внимательно наблюдать за избирательной кампанией на Украине и взаимодействовать с БДИПЧ и другими структурами ОБСЕ, которые призваны осуществлять мониторинг ситуации с демократией и правами человека в этой стране и содействовать их соблюдению.





В конце комментария МИД выражает надежду, что БДИПЧ по итогам украинских выборов президента страны, несмотря на отсутствие российских наблюдателей, предоставит международному сообществу объективную, достоверную и честную картину, без оглядки на политические пристрастия и без опасений вызвать негативную реакцию украинских властей, которым покровительствуют ряд западных стран.