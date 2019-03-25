В ЛДПР опровергли выдвижение шоумена Барецкого в губернаторы Санкт-Петербурга

Шоумен и музыкант Станислав Барецкий заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга от партии ЛДПР, в рядах которой он состоит с 2000 года. По его словам, его решение «одобрил и поддержал» лидер партии Владимир Жириновский. Однако глава фракции ЛДПР в Заксобрании Санкт-Петербурга Олег Капитанов сообщил Daily Storm, что официальных документов по поводу выдвижения Барецкого от партии нет. Капитанов также сказал, что ему ничего не известно по поводу одобрения Жириновским кандидатуры Барецкого.





Глава фракции ЛДПР в петербургском Заксобрании предположил, что выдвижение шоумена — PR-ход. «Официальных заявлений и бумаг по этому поводу [выдвижения Барецкого от ЛДПР] никаких нет. Он шоумен — это раз, во-вторых, любой гражданин Санкт-Петербурга может стать кандидатом в губернаторы, поэтому участвовать в выборах может абсолютно каждый», — сказал Олег Капитанов Daily Strom.





Капитанов добавил, что ему ничего не известно о поддержке Барецкого лидером партии. «Мне ничего по этому поводу не известно, и в Москве об этом не известно тоже никому ничего», — сказал он.