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Киев предложил обменять россиян на арестованных в РФ украинцев по формуле «25 на 25»
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Киев предложил обменять россиян на арестованных в РФ украинцев по формуле «25 на 25»

Украина также заявляет о готовности освободить 79 сепаратистов в обмен на 19 украинских пленных, удерживаемых в Донбассе

Украина также заявляет о готовности освободить 79 сепаратистов в обмен на 19 украинских пленных, удерживаемых в Донбассе
Фото: © GLOBAL LOOK press / Pravda Komsomolskaya

Украина предложила 30 марта провести обмен арестованных в России 25 украинцев на 25 россиян, содержащихся в украинских тюрьмах. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко. Также она добавила, что Киев готов обменяться пленными в Донбассе по формуле «19 украинцев на 79 граждан самопровозглашенных республик». По ее словам, Москва пока не ответила на эту инициативу.


«Мы направили 16-е письмо представителю России в трехсторонней контактной группе [Борису] Грызлову с предложением 30 марта осуществить освобождение заложников и политзаключенных, — цитирует заявление Геращенко «Интерфакс-Украина». — Мы предлагаем, чтобы они немедленно забрали 25 россиян в обмен на 25 украинцев — политзаключенных Кремля».


Депутат также заявила о неизменности позиции Киева об обмене пленными в Донбассе. По ее словам, Украина готова забрать 19 своих граждан в обмен на помилование 72 сепаратистов. При этом Геращенко отметила, что для этого необходимо согласие российской стороны.


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