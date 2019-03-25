Киев предложил обменять россиян на арестованных в РФ украинцев по формуле «25 на 25»

Украина предложила 30 марта провести обмен арестованных в России 25 украинцев на 25 россиян, содержащихся в украинских тюрьмах. Об этом заявила вице-спикер Верховной рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко. Также она добавила, что Киев готов обменяться пленными в Донбассе по формуле «19 украинцев на 79 граждан самопровозглашенных республик». По ее словам, Москва пока не ответила на эту инициативу.
«Мы направили 16-е письмо представителю России в трехсторонней контактной группе [Борису] Грызлову с предложением 30 марта осуществить освобождение заложников и политзаключенных, — цитирует заявление Геращенко «Интерфакс-Украина». — Мы предлагаем, чтобы они немедленно забрали 25 россиян в обмен на 25 украинцев — политзаключенных Кремля».
Депутат также заявила о неизменности позиции Киева об обмене пленными в Донбассе. По ее словам, Украина готова забрать 19 своих граждан в обмен на помилование 72 сепаратистов. При этом Геращенко отметила, что для этого необходимо согласие российской стороны.
Ранее полномочный представитель РФ Борис Грызлов рассказал об итогах работы контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. По его мнению, Киев отказывается от контакта с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и занял позицию по выдавливанию их из переговорного процесса. Также он обвинил украинскую сторону в срыве обмена пленными между сторонами конфликта на востоке Украины.