Бывший сотрудник СБУ назвал виновных в убийстве Гиви и Моторолы

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что донбасских командиров Арсена Павлова (Моторолу) и Михаила Толстых (Гиви) «на 100%» ликвидировали украинские спецслужбы. Об этом Прозоров сказал в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Он добавил, что спецслужбы Украины убрали многих лидеров ДНР и ЛНР.
«По Мотороле и Гиви я на 100% уверен, что это была спецоперация Пятого управления СБУ и Сил специальных операций ВСУ [Вооруженных сил Украины]. Я абсолютно уверен в этом», — цитирует его РИА Новости.
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Прозоров утверждает: подразделение информационно-психологических операций СБУ распространяет идеи о том, что лидеров и боевых командиров ДНР и ЛНР убивают в результате внутренних разборок. «Я действительно с удивлением узнал, что в российском информационном сообществе имеет широкое хождение версия, что многих лидеров, боевых командиров ДНР и ЛНР ликвидировали свои в ходе внутренних разборок. Я хочу вас заверить, что это не так. Их ликвидация — это действия специальных служб Украины», — поделился Прозоров.
Бывший сотрудник СБУ также рассказал, что в начале февраля 2017 года украинские силовики ликвидировали начальника управления Народной милиции ЛНР Олега Анащенко. «ССО ВСУ [Силы специальных операций Вооруженных сил Украины] тоже имеют отношение к диверсиям. В феврале 2017 года именно группа ССО ликвидировала Олега Анащенко из Народной милиции ЛНР», — цитирует Прозорова журналист Александр Коц в своем Telegram-канале.
Василий Прозоров также поведал о тайных тюрьмах на востоке Украины. По его словам, в них пытали и убивали людей, одна располагается на мариупольском аэродроме. Только летом и осенью 2014 года в последней содержали 300 человек, двое из них точно умерли, уточнил экс-сотрудник СБУ.
На пресс-конференции Прозоров рассказал, что представители американских спецслужб находятся в Киеве «на конспиративных квартирах» и приезжают в здание СБУ «для проведения конкретных совещаний» и «планирования прямых операций».
Прозоров также заявил журналистам, что украинская сторона причастна к крушению малайзийского Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, когда погибли все находившиеся на борту 298 граждан. «После падения Boeing последовала феноменально быстрая реакция украинского руководства. Однозначно сложилось мнение, что президент [Украины Петр] Порошенко и его пресс-служба знали заранее об этом», — сказал он. По его словам, к катастрофе причастны «нынешний замглавы администрации Порошенко, бывший начальник департамента контрразведки Валерий Кондратюк и нынешний начальник главного управления разведки Министерства обороны Василий Курбатов».
Василий Прозоров на пресс-конференции признался, что после Майдана работал на российские спецслужбы, находясь на посту сотрудника Службы безопасности Украины. В качестве подтверждения работы на СБУ он представил грамоту от ведомства и удостоверение профсоюза ветеранов Украины. «С 1999 года до 2018 года я являлся сотрудником СБУ, причем с мая 2014 года работал в центральном аппарате, штабе АТО [антитеррористической операции]. С апреля 2014 года я добровольно по идеологическим мотивам оказывал содействие РФ в получении информации», — заявил Прозоров.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не располагает какой-либо информацией о заявлениях Василия Прозорова, который якобы работал на российские спецслужбы. «Это достаточно какие-то новые заявления, поэтому мне здесь нечего сказать», — цитирует его ТАСС.
Командир входящего в состав Вооруженных сил ДНР батальона «Спарта» Арсен (Арсений) Павлов (Моторола) погиб 16 октября 2016 года в результате взрыва бомбы в лифте жилого дома. С ним был его охранник, он тоже не выжил. Ответственность за смерть Павлова взяла запрещенная в России националистическая организация Misanthropic Division, выложив соответствующее видео в Сеть. Министерство обороны ДНР тогда сообщило, что «Моторола погиб в результате террористической работы украинской диверсионно-разведывательной группы».
Командир батальона «Сомали» Михаил Толстых (Гиви) погиб 8 февраля 2017 года после взрыва в своем кабинете в Макеевке. Как заявлял бывший глава ДНР Игорь Стрелков, в кабинет Толстых попал снаряд от гранатомета.