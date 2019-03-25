Бывший сотрудник СБУ назвал виновных в убийстве Гиви и Моторолы

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что донбасских командиров Арсена Павлова (Моторолу) и Михаила Толстых (Гиви) «на 100%» ликвидировали украинские спецслужбы. Об этом Прозоров сказал в ходе пресс-конференции в МИА «Россия сегодня». Он добавил, что спецслужбы Украины убрали многих лидеров ДНР и ЛНР.





«По Мотороле и Гиви я на 100% уверен, что это была спецоперация Пятого управления СБУ и Сил специальных операций ВСУ [Вооруженных сил Украины]. Я абсолютно уверен в этом», — цитирует его РИА Новости.





Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Прозоров утверждает: подразделение информационно-психологических операций СБУ распространяет идеи о том, что лидеров и боевых командиров ДНР и ЛНР убивают в результате внутренних разборок. «Я действительно с удивлением узнал, что в российском информационном сообществе имеет широкое хождение версия, что многих лидеров, боевых командиров ДНР и ЛНР ликвидировали свои в ходе внутренних разборок. Я хочу вас заверить, что это не так. Их ликвидация — это действия специальных служб Украины», — поделился Прозоров.



