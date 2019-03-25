В Кремле сравнили расследование Мюллера с поиском черной кошки в темной комнате

Комментируя результаты обнародованной части расследования, проведенного специальным прокурором США Робертом Мюллером, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что даже в краткой выжимке из доклада отсутствуют какие-либо доказательства причастности России к вмешательству в президентские выборы 2016-го, и она не содержит «ничего нового».





«Мы не видели самого доклада. Почти никто его не видел, поэтому мы не имеем возможности в деталях что-либо комментировать, — сказал Песков в ходе ежедневного брифинга. — Мы видели некую выжимку, некое резюме [доклада], которое, впрочем, ничего нового не говорит, кроме признания отсутствия какого-то сговора [между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа]».





«Сегодня День работника культуры в России, и поэтому в этой связи хочется вспомнить слова китайского философа, который сказал, что трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет. Идут века, но понимания этого за океаном не возникает», — добавил глава пресс-службы Кремля.





Говоря о перспективах улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном после завершения расследования Мюллера, Песков подчеркнул, что после встречи в Хельсинки «мяч находится» на стороне США. «Президент [Владимир] Путин неоднократно говорил о том, что мы заинтересованы в добрых отношениях с Америкой. Поэтому в данном случае мяч абсолютно там, и этот мяч в Хельсинки был передан президенту Трампу», — сказал он.





Пресс-секретарь также отметил, что Россия никогда не выступала инициатором разрушения двусторонних отношений между странами и никогда не стремилась уничтожить торгово-экономические отношения. «Российская Федерация никогда не была сторонницей, инициатором разрушения очень важных для мировой стабильности и безопасности стратегических договоров... Наша страна никогда не захватывала бандитским совершенно образом дипломатические представительства США на территории Российской Федерации, и так далее», — напомнил Песков.