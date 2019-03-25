Глава МИД Турции пообещал россиянам въезд в страну по внутренним паспортам

Анкара и Москва ведут переговоры о предоставлении россиянам возможности посещать Турцию по внутренним паспортам своей страны, сообщил глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. По его словам, он будет обсуждать этот вопрос со своим российским коллегой Сергеем Лавровым 28 марта в Анталье, а уже 8 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Москву, чтобы дать старт перекрестному российско-турецкому году культуры и туризма, где продолжатся переговоры на эту тему.





«Граждане России смогут приезжать в нашу страну по внутренним паспортам, мы начали переговоры, чтобы открыть им такую возможность», — цитирует Чавушоглу турецкая газета Milliyet.





Глава турецкого МИД отметил, что возможность посещения россиянами Турции по внутрироссийским паспортам станет одной из тем на переговорах с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, который должен прибыть в Анталью 28 марта. «Мы детально обсудим этот вопрос», — заявил Чавушоглу.





Переговоры продолжатся 8 апреля в Москве, отметил министр, куда прибудет турецкая делегация во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом для участия в заседании Совета сотрудничества высшего уровня Турция — Россия и открытии перекрестного года культуры и туризма между странами.





Турецкое информационное агентство Anadolu уточняет, что в заявлении главы турецкого МИДа речь идет о переходе на взаимные посещения стран по внутренним удостоверениям личности.





Чавушоглу также заявил о намерении турецких властей увеличить срок пребывания туристов в стране до 90 дней. «После выборов мы будем просить наших законодателей принять закон о новой системе, который позволит туристам находиться на территории страны 90 дней», — сказал он и добавил, что это позволит увеличить доходы Турции от туризма.