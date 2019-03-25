Скабеева, Симоньян и Рапопорт возглавили «рейтинг травли» медиаперсон

Журналистка телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева возглавила «рейтинг травли» среди медиаперсон, следом за ней идут главный редактор RT Маргарита Симоньян и петербургский блогер, феминистка Белла Рапопорт. Такой рейтинг по заказу RT составила компания «Крибрум». Исследование показывает, в адрес каких журналистов и блогеров и по какому поводу чаще всего с 15 по 21 марта появлялись негативные высказывания в онлайн-СМИ, блогосфере, соцсетях и Telegram-каналах.





Для создания рейтинга специалисты «Крибрума» на первом этапе «отслеживают тренды», связанные с журналистами, блогерами и медиаменеджерами. «Для этого прописывается лингвистическая модель (список ключевых слов), с помощью которой и производится поиск по общей базе данных», — рассказали на RT. Затем по итогам первого этапа создается список самых упоминаемых людей в рунете за неделю.





На втором этапе автоматически определяется отношение интернет-аудитории к медиаперсонам и чем именно оно объясняется — конкретными событиями, последними скандалами или же негативным восприятием персоны. «Тональность... определяется на основе автоматического лингвистического анализа текста сообщения. Каждому сообщению в рамках проекта «Рейтинг травли» присваивается одна из трех оценок — положительная, отрицательная или нейтральная. На основе полученных данных рассчитывается коэффициент негатива, представляющий собой процент негативных упоминаний о персоне среди всего массива собранных по ней упоминаний», — объяснили в компании.





Так, коэффициент негатива в адрес Ольги Скабеевой по результатам исследования составил 41,4%, в адрес главреда RT — 35,1%, в адрес Беллы Рапопорт — 32,1%. Следом за лидерами рейтинга идут переехавший на Украину российский журналист Аркадий Бабченко (коэффициент негатива — 28,4%), телеведущий Владимир Соловьев (13,1%), телеведущая, экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак (12,4%), журналист Владимир Познер (8,6%), главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (8,3%), журналист Юрий Дудь (4,7%) и блогер Илья Варламов (3,2%).