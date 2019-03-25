Россия назвала обвинения во вмешательстве в американские выборы «позором юстиции»

«Со своей стороны с момента появления первых вбросов о «российском вмешательстве» почти три года назад Москва указывала на их абсолютно надуманный характер. Все это время Россия безуспешно запрашивала сначала у предыдущей вашингтонской администрации, опубликовавшей эту ложь, а затем у нынешних властей США подтверждающие факты», — отметили в пресс-службе ведомства.





По мнению дипломатов, основной вывод доклада Мюллера, где говорится об отсутствии сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Россией, «просто не мог быть иным». В МИД выразили удивление, что для опровержения «очевидной фальшивки» понадобилось два года работы, 19 юристов, 40 агентов ФБР, экспертизы, допросы 500 свидетелей и, возможно, «немалые средства налогоплательщиков». МИД также напомнил, что Москва неоднократно предлагала Вашингтону для разрешения всех претензий по поводу воздействия на электорат создать рабочую группу по кибербезопасности, однако американцы отвечали отказом.





«Что касается подготовленных в прошлом году, чтобы хоть как-то оправдать бесполезную деятельность огромной следственной бригады, обвинительных заключений в отношении 25 российских граждан, то они выглядят просто смехотворно. Политическая мотивированность этих дел настолько очевидна, что их невозможно охарактеризовать иначе как позор американской юстиции», — говорится в заявлении МИД РФ.





Ранее 25 марта пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя результаты обнародованной части расследования, проведенного специальным прокурором США Робертом Мюллером, заявил, что даже краткая выжимка из доклада не содержит каких-либо доказательств причастности России к вмешательству в президентские выборы — 2016 и в ней нет «ничего нового».