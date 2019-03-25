В СБУ подтвердили, что Прозоров работал в антитеррористическом центре

Давший пресс-конференцию в Москве 25 марта Василий Прозоров служил в одном из отделов штаба Антитеррористического центра (АТЦ) Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил пресс-центр силового ведомства в Facebook. При этом там отметили, что он был уволен с должности старшего консультанта-эксперта по служебному несоответствию за систематическое употребление алкоголя на рабочем месте и дискредитацию звания офицера.





«Василий Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба АТЦ СБУ за служебное несоответствие — систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера», — говорится в заявлении пресс-центра ведомства.