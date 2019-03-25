В СБУ подтвердили, что Прозоров работал в антитеррористическом центре

Давший пресс-конференцию в Москве 25 марта Василий Прозоров служил в одном из отделов штаба Антитеррористического центра (АТЦ) Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил пресс-центр силового ведомства в Facebook. При этом там отметили, что он был уволен с должности старшего консультанта-эксперта по служебному несоответствию за систематическое употребление алкоголя на рабочем месте и дискредитацию звания офицера.
«Василий Прозоров был уволен с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба АТЦ СБУ за служебное несоответствие — систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера», — говорится в заявлении пресс-центра ведомства.
В сообщении Прозорова обвиняют в том, что он «пропил честь офицера» и решил «торговать совестью и военной присягой», найдя в ФСБ РФ «достойных покупателей». Также его называют предателем, которых «все презирают», и напоминают ему о судьбе Иуды. Кроме того, в пресс-центре подчеркнули, что российская пропаганда «ничем не гнушается» и активно использует таких людей для озвучивания «заезженных фейков о «тайных тюрьмах» и тому подобном».
Бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» 25 марта заявил, что донбасских командиров Арсена Павлова (Моторолу) и Михаила Толстых (Гиви) «на 100%» ликвидировали украинские спецслужбы. Также он поведал о тайных тюрьмах на востоке Украины. По его словам, в них пытали и убивали людей, одна из них располагается на мариупольском аэродроме. Кроме того, он сообщил, что представители американских спецслужб находятся в Киеве «на конспиративных квартирах» и приезжают в здание СБУ «для проведения конкретных совещаний» и «планирования прямых операций».