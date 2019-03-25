Сторонники Навального подали иск к соцсети «ВКонтакте» за передачу их данных Центру «Э»

Четверо сторонников оппозиционера Алексея Навального из Татарстана подали иск к соцсети «ВКонтакте» за передачу их персональных данных силовикам. В Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга обратились активисты Эльвира Дмитриева, Андрей Бояршинов, Алексей Бояров и Михаил Тихонов. Они требуют взыскать с соцсети по 100 тысяч рублей компенсации морального вреда и признать ее действия незаконными. Об этом рассказал адвокат международной правозащитной группы «Агора» Дмитрий Герасимов.
15 января 2018 года республиканский Центр «Э» попросил «ВКонтакте» предоставить информацию о профилях оппозиционеров, сообщил адвокат «Медиазоне». 26 января компания отправила силовикам имена и фамилии активистов, адреса электронной почты, дату регистрации, сведения об IP-адресах и номера мобильных телефона.
Истцы утверждают, что по закону «ВКонтакте» могла предоставить информацию, если бы ее запрашивал оперативник, который расследует уголовное или административное дело или проводит проверку из-за происшествия. Однако ни одно из этих условий не было соблюдено, отметили активисты. В иске также отмечается, что IP-адреса защищены тайной связи и доступ к такой информации возможен только по решению суда.
Активисты убеждены, что силовики направили соцсети запрос, чтобы собрать «характеризующую информацию с целью дальнейшего использования для оперативной разработки Центра «Э» МВД по Республике Татарстан».
Пока соцсеть «ВКонтакте» не получала документов об иске, ответили в ее пресс-службе, уточнив, что компания получила запрос от Центра «Э» и «была обязана предоставить запрошенную информацию». «Если истцы считают, что в данном случае правоохранители злоупотребили своим правом на получение информации, они должны подать в суд на Центр «Э», — объяснили в пресс-службе «ВКонтакте» «Дождю».
В октябре 2018 года руководитель уфимского штаба Алексея Навального Лилия Чанышева обратилась в Смольнинский суд Санкт-Петербурга с иском к соцсети «ВКонтакте». Замначальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Башкирии 18 января 2018 года запросил у соцсети информацию о Чанышевой, в том числе время и дату создания ее страницы, личные данные, IP-адреса как самой активистки, так и других администраторов страницы «Команда Навального | Уфа». 30 января все запрашиваемые сведения были предоставлены. В запросе не было ссылок на проверку или расследование, утверждала активистка.
Чанышева требовала признать действия администрации соцсети незаконными, а также присудить ей компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Однако 14 марта 2019 года стало известно, что суд отказался удовлетворить требования активистки. Заседание прошло в закрытом режиме из-за требования представителя «ВКонтакте».