Сторонники Навального подали иск к соцсети «ВКонтакте» за передачу их данных Центру «Э»

Активисты убеждены, что силовики направили соцсети запрос, чтобы собрать «характеризующую информацию с целью дальнейшего использования для оперативной разработки Центра «Э» МВД по Республике Татарстан».





Пока соцсеть «ВКонтакте» не получала документов об иске, ответили в ее пресс-службе, уточнив, что компания получила запрос от Центра «Э» и «была обязана предоставить запрошенную информацию». «Если истцы считают, что в данном случае правоохранители злоупотребили своим правом на получение информации, они должны подать в суд на Центр «Э», — объяснили в пресс-службе «ВКонтакте» «Дождю».





В октябре 2018 года руководитель уфимского штаба Алексея Навального Лилия Чанышева обратилась в Смольнинский суд Санкт-Петербурга с иском к соцсети «ВКонтакте». Замначальника Центра по противодействию экстремизму МВД по Башкирии 18 января 2018 года запросил у соцсети информацию о Чанышевой, в том числе время и дату создания ее страницы, личные данные, IP-адреса как самой активистки, так и других администраторов страницы «Команда Навального | Уфа». 30 января все запрашиваемые сведения были предоставлены. В запросе не было ссылок на проверку или расследование, утверждала активистка.





Чанышева требовала признать действия администрации соцсети незаконными, а также присудить ей компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Однако 14 марта 2019 года стало известно, что суд отказался удовлетворить требования активистки. Заседание прошло в закрытом режиме из-за требования представителя «ВКонтакте».