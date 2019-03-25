Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»

Арбитражный суд Москвы 25 марта отказался удовлетворить иск Росгвардии к крымскому мясокомбинату «Дружба народов» о взыскании штрафа в размере 6,5 миллиона рублей за поставки испорченных продуктов. Росгвардия утверждала, что продовольствие, которое предприятие поставило в январе и феврале 2018 года, неправильно хранилось. Суд, опираясь на результаты проверки Федеральной антимонопольной службы, не нашел нарушений условий контракта со стороны «Дружбы народов».
Проверка контракта с мясокомбинатом проводилась на основании претензий Росгвардии и завершилась 29 января 2019 года. ФАС в результате отказалась возбуждать дело об административном правонарушении. «Контролирующим органом установлено, что ответчиком поставлен, а истцом принят товар надлежащего качества в сроки, соответствующие условиям контракта», — цитирует ТАСС решение Арбитражного суда.
Суд отметил, что мясокомбинат тем не менее пытался исправить ситуацию и предложил в пятидневный срок заменить предположительно испорченные продукты, однако Росгвардия отказалась. Также суд указал, что представитель предприятия не был приглашен для участия в отборе проб и проверке товара.
«Представленные истцом доказательства не подтверждают поставку товара ненадлежащего качества, так как проверка качества товара произведена истцом в одностороннем порядке и с нарушениями, в связи с чем исковые требования удовлетворению не подлежат», — подчеркивается в решении суда.
Представители Росгвардии обратились в Арбитражный суд Москвы с иском к мясокомбинату, требуя взыскать штраф в размере 6,5 миллиона рублей. Ведомство утверждало, что при приеме продуктов выяснилось, что требования к условиям их хранения не соблюдались. Стоимость контракта, заключенного в 2017 году, составляла 445 миллионов 636 тысяч рублей. Росгвардия требовала взыскать с «Дружбы народов» 0,5% от этой суммы за каждое выявленное нарушение — по 2 228 180 рублей.
18 марта 2019 года Управление Россельхознадзора по Республике Коми подало иск к мясокомбинату «Дружба народов» из-за нарушений при поставке продуктов для Росгвардии. Ведомство потребовало наказать «Дружбу народов» за нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (статья 14.45 КоАП). Эта административная статья предусматривает штрафы для компаний от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Арбитражный суд возбудил производство по жалобе Россельхознадзора. Предварительное заседание по делу назначено на 9 апреля.
23 августа 2018 года Фонд борьбы с коррупцией оппозиционера Алексея Навального опубликовал расследование, в котором утверждалось, что мясокомбинат «Дружба народов», получивший эксклюзивное право поставок продуктов для Росгвардии, сильно завышает закупочные цены. Кроме того, в расследовании было указано, что предприятием владеет бывший подчиненный главы ведомства Виктора Золотова.
В ответ на публикацию глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль, пообещав сделать из него «отбивную», а мясокомбинат в свою очередь подал к оппозиционеру иск о защите деловой репутации. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск и обязал ФБК удалить расследование. В фонде Навального заявили, что обжалуют решение.