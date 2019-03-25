Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»

Суд отметил, что мясокомбинат тем не менее пытался исправить ситуацию и предложил в пятидневный срок заменить предположительно испорченные продукты, однако Росгвардия отказалась. Также суд указал, что представитель предприятия не был приглашен для участия в отборе проб и проверке товара.





«Представленные истцом доказательства не подтверждают поставку товара ненадлежащего качества, так как проверка качества товара произведена истцом в одностороннем порядке и с нарушениями, в связи с чем исковые требования удовлетворению не подлежат», — подчеркивается в решении суда.





Представители Росгвардии обратились в Арбитражный суд Москвы с иском к мясокомбинату, требуя взыскать штраф в размере 6,5 миллиона рублей. Ведомство утверждало, что при приеме продуктов выяснилось, что требования к условиям их хранения не соблюдались. Стоимость контракта, заключенного в 2017 году, составляла 445 миллионов 636 тысяч рублей. Росгвардия требовала взыскать с «Дружбы народов» 0,5% от этой суммы за каждое выявленное нарушение — по 2 228 180 рублей.