«Либо 1 июля, либо преодолеваем вето». Госдума предложила Совфеду компромисс по закону о хостелах

Депутаты и сенаторы сегодня вновь не смогли договориться по отклоненному Советом Федерации закону о запрете размещения хостелов в жилых домах. Согласительная комиссия после часового заседания за закрытыми от СМИ дверями молча разошлась, предложив вновь обсудить этот вопрос еще раз 27 марта. Сенаторы категорически отказались давать на эту тему комментарии, а главу комитета по жилищной политике и ЖКХ Галину Хованскую журналистам пришлось буквально догонять.
«Обсуждается предложение фракции «Единая Россия» пойти на встречу (Совету Федерации), но максимум продлить срок вступления закона в силу до 1 июля. Вот они (сенаторы) сейчас задумались, решив это обсудить, потому что преодоление вето для них крайне невыгодно, так как иначе вступление закона в силу будет еще раньше», — пояснила Хованская.
В ответ на замечание журналистов о том, что сенаторы прекрасно знали новую дату, которую предложит им Госдума, депутат назвала это «политикой». По ее словам, если Совет Федерации до 27 марта не согласится на предложение Госдумы, то депутаты пойдут на преодоление вето.
Совет Федерации отклонил законопроект Госдумы на заседании 13 марта после бурного обсуждения, предложив на год отсрочить его вступление в силу, так как малый бизнес якобы не успел подготовиться к новым условиям. Это поддержала спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.
«Мы не оспариваем необходимость принятия этого закона. Мы только просим об одном — о создании согласительной комиссии, чтобы написать, что этот закон вступает в силу с 1 января 2020 года, чтобы дать возможность закрыть этот бизнес цивилизованно, уволить людей, может быть, переоформить жилое помещение в нежилое, может быть, изменить структуру бизнеса. Мы — государство, мы ответственны… Поэтому вы по сути скажите, почему вы возражаете против того, чтобы закон вступил в силу с 1 января 2020 года? В чем здесь проблема?» — обратилась она к Хованской, которая присутствовала на заседании СФ.
В итоге эту точку зрения поддержали большинство сенаторов. Хотя накануне принятия закона ВЦИОМ провел социологический опрос, выяснив, что большинство россиян размещение хостелов в жилых домах не поддерживают. Такого мнения придерживаются 70% опрошенных. При этом 80% жителей Москвы и Санкт-Петербурга обеспокоены проблемой хостелов в жилых домах. Две трети москвичей и петербуржцев поддержали полный запрет их размещения на жилых этажах многоквартирных домов.
Главными проблемами граждане назвали большое количество посторонних людей (43%), неприятные, шумные компании и непонятный контингент (44%). Большинство россиян также (47%) полагают, чтобы не было неудобств, необходимо обязать хостелы сделать отдельный вход и шумоизоляцию. А 25% опрошенных считают, что их вообще нужно закрыть.
В нынешней редакции законопроектом устанавливается запрет на размещение в жилых помещениях гостиниц, а также на использование жилых помещений в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг. В случае его принятия создавать гостиницу или хостел в помещении многоквартирного дома можно будет только после того, как оно будет переведено в нежилой фонд.
Помещение нужно будет оснастить необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами пожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.
В соответствии с действующим законодательством перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если она расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми.