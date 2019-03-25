«Либо 1 июля, либо преодолеваем вето». Госдума предложила Совфеду компромисс по закону о хостелах

Совет Федерации отклонил законопроект Госдумы на заседании 13 марта после бурного обсуждения, предложив на год отсрочить его вступление в силу, так как малый бизнес якобы не успел подготовиться к новым условиям. Это поддержала спикер верхней палаты Валентина Матвиенко.





«Мы не оспариваем необходимость принятия этого закона. Мы только просим об одном — о создании согласительной комиссии, чтобы написать, что этот закон вступает в силу с 1 января 2020 года, чтобы дать возможность закрыть этот бизнес цивилизованно, уволить людей, может быть, переоформить жилое помещение в нежилое, может быть, изменить структуру бизнеса. Мы — государство, мы ответственны… Поэтому вы по сути скажите, почему вы возражаете против того, чтобы закон вступил в силу с 1 января 2020 года? В чем здесь проблема?» — обратилась она к Хованской, которая присутствовала на заседании СФ.





В итоге эту точку зрения поддержали большинство сенаторов. Хотя накануне принятия закона ВЦИОМ провел социологический опрос, выяснив, что большинство россиян размещение хостелов в жилых домах не поддерживают. Такого мнения придерживаются 70% опрошенных. При этом 80% жителей Москвы и Санкт-Петербурга обеспокоены проблемой хостелов в жилых домах. Две трети москвичей и петербуржцев поддержали полный запрет их размещения на жилых этажах многоквартирных домов.





Главными проблемами граждане назвали большое количество посторонних людей (43%), неприятные, шумные компании и непонятный контингент (44%). Большинство россиян также (47%) полагают, чтобы не было неудобств, необходимо обязать хостелы сделать отдельный вход и шумоизоляцию. А 25% опрошенных считают, что их вообще нужно закрыть.





В нынешней редакции законопроектом устанавливается запрет на размещение в жилых помещениях гостиниц, а также на использование жилых помещений в многоквартирных домах для предоставления гостиничных услуг. В случае его принятия создавать гостиницу или хостел в помещении многоквартирного дома можно будет только после того, как оно будет переведено в нежилой фонд.





Помещение нужно будет оснастить необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами пожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.





В соответствии с действующим законодательством перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается только в случаях, если она расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми.