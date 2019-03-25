Верховный суд вернул КПРФ иск об отказе ЦИК передать мандат Алферова Грудинину

Верховный суд России без рассмотрения вернул иск КПРФ на отказ Центральной избирательной комиссии передать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину. Эта информация указана в карточке административного дела на сайте суда. Судебный орган рекомендовал партии обращаться в районный суд, сообщает источник ТАСС. Руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев заявил, что уведомление о решении Верховного суда в партию не поступало.





«Нет, мы ничего не получали. Мы доносили ходатайство за подписью Геннадия Андреевича [Зюганова] по поводу приостановления деятельности Центризбиркома по передаче мандата [в тот же день]... Мы в пятницу подали иск, а потом донесли ходатайство. Нет, мы не в курсе», — сообщил глава юрслужбы КПРФ ТАСС. Ранее Вадим Соловьев высказывал предположение, что Верховный суд примет именно такое решение, сообщает «Интерфакс». «Начался футбол», — сказал он агентству.





В пресс-службе суда уточнили, что решение можно обжаловать в апелляционной коллегии Верховного суда.