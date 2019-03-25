Верховный суд вернул КПРФ иск об отказе ЦИК передать мандат Алферова Грудинину

Верховный суд России без рассмотрения вернул иск КПРФ на отказ Центральной избирательной комиссии передать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину. Эта информация указана в карточке административного дела на сайте суда. Судебный орган рекомендовал партии обращаться в районный суд, сообщает источник ТАСС. Руководитель юридической службы КПРФ Вадим Соловьев заявил, что уведомление о решении Верховного суда в партию не поступало.
«Нет, мы ничего не получали. Мы доносили ходатайство за подписью Геннадия Андреевича [Зюганова] по поводу приостановления деятельности Центризбиркома по передаче мандата [в тот же день]... Мы в пятницу подали иск, а потом донесли ходатайство. Нет, мы не в курсе», — сообщил глава юрслужбы КПРФ ТАСС. Ранее Вадим Соловьев высказывал предположение, что Верховный суд примет именно такое решение, сообщает «Интерфакс». «Начался футбол», — сказал он агентству.
В пресс-службе суда уточнили, что решение можно обжаловать в апелляционной коллегии Верховного суда.
В ЦИК сообщили, что по закону депутатский мандат должен перейти первому человеку в региональной группе, которая не получила мандат после выборов, — депутату Заксобрания Красноярского края, главе регионального отделения КПРФ Петру Медведеву. 27 марта пройдет заседание Центризбиркома, где будет рассмотрен этот вопрос.
21 марта Центральная избирательная комиссия России не разрешила экс-кандидату в президенты России Павлу Грудинину забрать депутатский мандат в Госдуме, ранее принадлежавший академику Жоресу Алферову. Алферов скончался в начале марта на 89-м году жизни, после этого руководство КПРФ предложило передать мандат депутата Госдумы участнику президентской гонки 2018 года.
В ЦИК объяснили, что Грудинин не закрыл иностранные счета до регистрации кандидатом в Госдуму в 2016 году. Зампред ЦИК Николай Булаев сослался на норму закона, согласно которой полномочия депутата Госдумы прекращаются, если в период, когда он был зарегистрирован в качестве кандидата, установлено, что у него не были закрыты счета и хранились деньги в иностранных банках за пределами России, а также использовались другие иностранные финансовые инструменты. 22 марта КПРФ обжаловало решение ЦИК в Верховном суде РФ. В тот же день Мещанский суд Москвы отменил решение КПРФ о передаче мандата Грудинину.