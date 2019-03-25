Госдеп обвинил Россию в ухудшении ситуации в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео 25 марта в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что США и другие страны региона не собираются бездействовать, пока Россия «повышает напряженность» в Венесуэле. Помпео также призвал Россию отказаться от «неконструктивного поведения» и присоединиться к другим странам, которые желают помочь народу Венесуэлы.





«США и региональные страны не будут стоять праздно в стороне, пока Россия повышает напряженность в Венесуэле. Продолжающаяся переброска российских военнослужащих для поддержки незаконного режима Николаса Мадуро в Венесуэле создает риск продления страданий венесуэльцев, которые в подавляющем большинстве поддерживают временного президента Хуана Гуайдо», — цитирует РИА Новости сообщение Госдепа.