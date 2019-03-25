Госдеп обвинил Россию в ухудшении ситуации в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео 25 марта в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил, что США и другие страны региона не собираются бездействовать, пока Россия «повышает напряженность» в Венесуэле. Помпео также призвал Россию отказаться от «неконструктивного поведения» и присоединиться к другим странам, которые желают помочь народу Венесуэлы.
«США и региональные страны не будут стоять праздно в стороне, пока Россия повышает напряженность в Венесуэле. Продолжающаяся переброска российских военнослужащих для поддержки незаконного режима Николаса Мадуро в Венесуэле создает риск продления страданий венесуэльцев, которые в подавляющем большинстве поддерживают временного президента Хуана Гуайдо», — цитирует РИА Новости сообщение Госдепа.
По данным El Comercio, 24 марта в международный аэропорт Майкетии имени Симона Боливара прибыли самолеты Ан-124 и Ил-62 с российскими военными и 35 тонн груза на борту. Как утверждает перуанская газета, во главе группы военнослужащих прибыл начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, генерал-полковник Василий Тонкошкуров.
В аэропорту военных встретили руководитель отдела международных связей армии Боливарианской Республики вице-адмирал Марианни Мата, представители российского посольства и венесуэльских вооруженных сил, уточняет издание. О цели визита российских военных не сообщается. Также отсутствует официальное подтверждение этой информации. В то же время дипломатический источник подтвердил РИА Новости, что российские военные действительно прибыли в Венесуэлу для участия в двухсторонних консультациях в рамках заключенных много лет назад контрактов.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 24 марта во время выступления перед своими сторонниками в Каракасе заявил, что провозгласивший себя временным президентом лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо готовил план по его убийству. Глава государства подчеркнул, что спецслужбы Венесуэлы сумели своевременно раскрыть план покушения и предотвратить его, и пообещал новые аресты заговорщиков.
С середины января 2019 года в Венесуэле продолжается политический кризис. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя временным главой государства. Его поддерживают в США и европейских странах. Действующего главу государства, Николаса Мадуро, в качестве законного лидера латиноамериканской республики признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств. В Москве назвали «президентский статус» лидера венесуэльской оппозиции несуществующим и заявили о необходимости диалога с Вашингтоном для решения политического кризиса в Боливарианской Республике.