США признали Голанские высоты частью Израиля

Президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Декларация была подписана в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Трамп объяснил необходимость этого документа поддержкой Израиля, который, по его словам, должен иметь возможность защищаться от угроз со стороны Сирии и Ирана. В Министерстве иностранных дел России заявили, что такое решение Вашингтона приведет к новому витку напряженности на Ближнем Востоке.
«Сегодня я предпринимаю исторический шаг, чтобы поддержать возможность Израиля защищаться и обладать высоким уровнем безопасности, на который Израиль имеет право. Израиль взял под контроль Голанские высоты в 1967 году, чтобы защитить себя от угроз. Сегодня ему нужно защищаться от Ирана и террористических групп в Сирии, включая «Хезболлу», которая может предпринять потенциальные атаки против Израиля», — цитирует Трампа РИА Новости. Трамп добавил, что США должны были признать эту территорию частью Израиля десятилетия назад.
Признание президентом США суверенитета Израиля над Голанскими высотами может усугубить ситуацию на Ближнем Востоке, предупредила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «К сожалению, это может привести к новому витку напряженности в регионе Ближнего Востока. Такие вещи... могут только усугубить ситуацию», — цитирует ее ТАСС.
Президент США Дональд Трамп 22 марта заявил о том, что Голанские высоты должны принадлежать Израилю, а суверенитет еврейского государства должен распространяться на спорные территории, поскольку они представляют особый стратегический интерес для Тель-Авива. Протест относительно намерений Вашингтона выразили ряд стран, в том числе Россия, Сирия и Иран. В Турции и странах ЕС также заявили о планах придерживаться норм международного права, согласно которым Израиль временно оккупировал сирийские Голанские высоты в 1967 году.
Армия Израиля в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года захватила Голанские высоты. Ранее они принадлежали Сирии. В 1981 году израильский парламент (Кнессет) принял «Закон о Голанских высотах», по которому эти территории объявлялись частью еврейского государства. Совет Безопасности ООН не признал этот закон Кнессета.