США признали Голанские высоты частью Израиля

Президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Декларация была подписана в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Трамп объяснил необходимость этого документа поддержкой Израиля, который, по его словам, должен иметь возможность защищаться от угроз со стороны Сирии и Ирана. В Министерстве иностранных дел России заявили, что такое решение Вашингтона приведет к новому витку напряженности на Ближнем Востоке.





«Сегодня я предпринимаю исторический шаг, чтобы поддержать возможность Израиля защищаться и обладать высоким уровнем безопасности, на который Израиль имеет право. Израиль взял под контроль Голанские высоты в 1967 году, чтобы защитить себя от угроз. Сегодня ему нужно защищаться от Ирана и террористических групп в Сирии, включая «Хезболлу», которая может предпринять потенциальные атаки против Израиля», — цитирует Трампа РИА Новости. Трамп добавил, что США должны были признать эту территорию частью Израиля десятилетия назад.