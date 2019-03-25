Британская компания предложила военный тур по Донбассу

Британский филиал международного сервиса онлайн-путешествий Trip Advisor предложил однодневный военный тур по Донбассу под названием «Донбасс Тур: Опыт войны». Об этом сообщается на официальном сайте компании. Минимальная стоимость тура – 344 евро около (около 25 тысяч рублей), сама экскурсия продлится 18 часов. Как сообщается в описании, путешественники смогут увидеть своими глазами зону конфликта России и Украины, встретиться с местными жителями, сфотографироваться в шлеме и бронежилете, на фоне поврежденных выстрелами зданий и многое другое. После экскурсии их ожидает «традиционный украинский обед с блюдами Донбасса».





«Война в Украине – самый масштабный и кровопролитный военный конфликт со времен Второй мировой войны. В течение 2014-2019 годов погибли более 10 тысяч военных и гражданских лиц. Война все еще продолжается. У вас может быть возможность стать частью новой европейской истории», — сообщается в описании тура.





Заказавшие военную экскурсию по Донбассу смогут посетить Славянск и Краматорск, где проходили ожесточенные бои в 2014 году между украинскими военными и ополченцами ДНР. Военные туристы увидят пострадавшие в результате боевых действий школы, больницы, посетят бомбоубежища, а также пройдут через украинские КПП. Еще путешественники смогут купить на местном рынке в Славянске гранаты и автомат Калашникова из керамики.