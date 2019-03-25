Британская компания предложила военный тур по Донбассу

Британский филиал международного сервиса онлайн-путешествий Trip Advisor предложил однодневный военный тур по Донбассу под названием «Донбасс Тур: Опыт войны». Об этом сообщается на официальном сайте компании. Минимальная стоимость тура – 344 евро около (около 25 тысяч рублей), сама экскурсия продлится 18 часов. Как сообщается в описании, путешественники смогут увидеть своими глазами зону конфликта России и Украины, встретиться с местными жителями, сфотографироваться в шлеме и бронежилете, на фоне поврежденных выстрелами зданий и многое другое. После экскурсии их ожидает «традиционный украинский обед с блюдами Донбасса».
«Война в Украине – самый масштабный и кровопролитный военный конфликт со времен Второй мировой войны. В течение 2014-2019 годов погибли более 10 тысяч военных и гражданских лиц. Война все еще продолжается. У вас может быть возможность стать частью новой европейской истории», — сообщается в описании тура.
Заказавшие военную экскурсию по Донбассу смогут посетить Славянск и Краматорск, где проходили ожесточенные бои в 2014 году между украинскими военными и ополченцами ДНР. Военные туристы увидят пострадавшие в результате боевых действий школы, больницы, посетят бомбоубежища, а также пройдут через украинские КПП. Еще путешественники смогут купить на местном рынке в Славянске гранаты и автомат Калашникова из керамики.
Туристов доставят до местной гостиницы Краматорска поездом из Киева. По Донецкой области они будут ездить в автомобиле с кондиционером. После экскурсии их ожидает «традиционный украинский обед с блюдами Донбасса», а гид сфотографирует всех желающих попозировать в шлеме и бронежилетах. После этого путешественники поедут обратно на поезде в Киев.
18 марта президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым и Донбасс вернутся в состав Украины сразу после президентских выборов. По мнению украинского лидера, Кремль ожидает, что в результате выборов к власти придет другой политик, который «приползет к России на коленях и подарит Крым». Также Порошенко подчеркнул, что и Крым, и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики будут возвращены мирным путем.
Ранее с обещанием вернуть Крым и Донбасс в состав Украины в случае победы на президентских выборах, которые пройдут 31 марта, выступила кандидат в президенты страны и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. По ее словам, возвращение контроля над Крымом и Донбассом является одной из первостепенных задач для новых властей Украины после выборов. После этого Киеву будет необходимо построить мощную армию, которая будет соответствовать стандартам НАТО, чтобы «никто и никогда больше не надумал посягать на наши территории», заявила политик.
Вооруженный конфликт на востоке Украины вспыхнул весной 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики заявили о своей независимости, в ответ на это Киев начал антитеррористическую операцию (АТО). В конце апреля 2018 года АТО была переименована в операцию объединенных сил (ООС) и перешла под контроль украинских силовиков. После смены формата операции конфликт в Донбассе резко обострился. Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске.