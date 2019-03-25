Страны НАТО защитились от кибератак из России

Норвежский политик и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 25 марта в интервью телеканалу BBC заявил, что Североатлантический альянс надежно защитил свои киберсети от российских хакеров. Также Столтенберг отметил, что страны НАТО, несмотря на то, что не считают Пекин угрозой, должны учитывать последствия усиления Китая на мировой арене. По словам генсека НАТО, после того, как Великобритания покинет ЕС, альянсу предстоит укрепить свои позиции военно-политического блока.



