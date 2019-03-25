Страны НАТО защитились от кибератак из России

Норвежский политик и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 25 марта в интервью телеканалу BBC заявил, что Североатлантический альянс надежно защитил свои киберсети от российских хакеров. Также Столтенберг отметил, что страны НАТО, несмотря на то, что не считают Пекин угрозой, должны учитывать последствия усиления Китая на мировой арене. По словам генсека НАТО, после того, как Великобритания покинет ЕС, альянсу предстоит укрепить свои позиции военно-политического блока.
«Мы видим множество примеров того, как Россия пытается взломать наши киберсети и проникнуть в них. Вот почему мы значительно укрепили защиту наших киберсетей и способны защитить их с помощью самых передовых систем в мире. Мы продолжаем это делать», — цитирует ТАСС Столтенберга. Также норвежский политик отметил, что НАТО «отвечает на российские атаки в киберпространстве».
В ходе обсуждения вопросов, связанных с усилением Китая, Столтенберг заметил, что альянс не планирует продвигаться в сторону Юго-Восточной Азии. По словам генсека НАТО, несмотря на то, что у Пекина сильнейшая экономика и второй после США военный бюджет, альянс не считает Китай «угрозой стратегической безопасности». «Нет, мы не рассматриваем это как угрозу, но мы видим вызовы, связанные с подъемом Китая, и мы должны вынести оценку тем последствиям, которые они будут иметь для нашей безопасности», — подчеркнул политик.
После выхода Великобритании из ЕС, заявил генсек альянса, НАТО предстоит укрепить свой военно-политический статус на мировой сцене. «Когда я говорил с европейскими и британскими лидерами, то все они дали мне понять, что Brexit не ослабит сотрудничества в области безопасности внутри НАТО. Но если произойдет что-то противоположное этому, то это укрепит значение НАТО как платформы для сотрудничества в вопросах безопасности и обороны», — резюмировал норвежский политик.
Ранее 25 марта Йенс Столтенберг в ходе своего визита в Тбилиси заявил, что Грузия достигла большого успеха на пути евроатлантической интеграции, и она обязательно станет в итоге членом НАТО. По его словам, страна является особенным партнером военного блока и движется в правильном направлении. Генсек призвал грузинские власти продолжить работу в этом направлении, при этом он не уточнил ни сроков вступления Грузии в НАТО, ни то, сможет ли она сделать это без Абхазии и Южной Осетии.
В июле прошлого года Россию назвали одной из трех главных угроз кибербезопасности США в докладе американской национальной разведки. В документе сообщается, что власти Москвы стремятся укрепить свои позиции за счет похищенной у фирм и компаний Соединенных Штатов информации. Помимо прямых кибератак, в документе названы и другие методы, которые Москва задействует для сбора данных изнутри США: использование каналов связи научных и коммерческих организаций, контактирующих с Западом, проникновение российской разведки в данные общественных и частных предприятий ради сведений по индустриии, и рекрутинг среди обладающих техническими навыками иммигрантов в РФ.