Сирия осудила признание США Голанских высот частью Израиля

МИД Ливии, в свою очередь, заявил, что подписанный Трампом документ не только попирает международные законы, но и ухудшает стабильность во всем мире. «Министерство иностранных дел [Сирии] осуждает и видит в заявлении президента США в связи с правами Израиля на присоединение сирийских Голанских высот нарушение всех международных законов», — цитирует РИА Новости коммюнике ливанского ведомства.





В сообщении ливанского ведомства отмечается, что Трамп серьезно нарушил политический баланс и свел на нет «все усилия по достижению равноправного мира». «Идея земли в обмен на мир провальна. Если не останется земли, которую надо возвращать, не останется свободы, которую надо дать», — подчеркивается в сообщении.





По мнению ливанских дипломатов, Голанские высоты всегда будут частью Сирии. Ни одно государство не имеет право присваивать себе землю другой страны, заявили в ливанском МИД. «Если Израиль думает, что может расширять свою территорию путем агрессии и насилия, то он окажется в большей изоляции и перед новым военным поражением… так же, как не будет пользы от его новой войны в секторе Газа, которую мы решительно осуждаем», — подчеркнули в пресс-службе МИД Ливии.