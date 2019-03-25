Сирия осудила признание США Голанских высот частью Израиля

МИД Сирии заявил 25 марта, что признание США частью Израиля Голанских высот является унижением правовой системы и «пощечиной международному сообществу», а также нападением на территориальную целостность страны. Ранее 25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о суверенитете Израиля над Голанскими высотами, которые были временно оккупированы Тель-Авивом в 1967 году. Против решения США, кроме Сирии, выступили Ливан, Турция, Россия и ряд других стран. В ООН также заявили, что не изменили своего решения, несмотря на признание США – Голанские высоты незаконно захвачены Израилем и должны быть возвращены Сирии.
Как сообщает агентство SANA, МИД Сирии заявил, что подписанный США документ - это «вопиющее нападение на суверенитет и территориальную целостность» страны. По мнению сирийского ведомства, территории необходимо вернуть любым способом, а Вашингтон своим решением, из-за которого американцы стали врагами для арабских государств, поддержал «сионистских оккупантов».
МИД Ливии, в свою очередь, заявил, что подписанный Трампом документ не только попирает международные законы, но и ухудшает стабильность во всем мире. «Министерство иностранных дел [Сирии] осуждает и видит в заявлении президента США в связи с правами Израиля на присоединение сирийских Голанских высот нарушение всех международных законов», — цитирует РИА Новости коммюнике ливанского ведомства.
В сообщении ливанского ведомства отмечается, что Трамп серьезно нарушил политический баланс и свел на нет «все усилия по достижению равноправного мира». «Идея земли в обмен на мир провальна. Если не останется земли, которую надо возвращать, не останется свободы, которую надо дать», — подчеркивается в сообщении.
По мнению ливанских дипломатов, Голанские высоты всегда будут частью Сирии. Ни одно государство не имеет право присваивать себе землю другой страны, заявили в ливанском МИД. «Если Израиль думает, что может расширять свою территорию путем агрессии и насилия, то он окажется в большей изоляции и перед новым военным поражением… так же, как не будет пользы от его новой войны в секторе Газа, которую мы решительно осуждаем», — подчеркнули в пресс-службе МИД Ливии.
Глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу тоже выступил против решения Трампа, заявив, что подписав декларацию, Вашингтон в очередной раз продемонстрировал, что не считается с международным правом. Глава турецкого ведомства заявил, что Голанские высоты не принадлежат Израилю, а решение США лишь «усугубит напряженность в регионе, препятствуя таким образом усилиям по мирному урегулированию на Ближнем Востоке».
Представитель ООН Стефан Дюжаррик особо отметил, что статус территорий, несмотря на признание со стороны США, остается неизменным. «Для нас позиция в отношении Голанских высот закреплена в резолюциях Совета Безопасности. Это позиция не изменилась», — подчеркнул Дюжаррик.
Президент США Дональд Трамп 22 марта заявил о том, что Голанские высоты должны принадлежать Израилю, а суверенитет еврейского государства должен распространяться на спорные территории, поскольку они представляют особый стратегический интерес для Тель-Авива. Протест относительно намерений Вашингтона выразили ряд стран, в том числе Россия, Сирия и Иран. В Турции и странах ЕС также заявили о планах придерживаться норм международного права, согласно которым Израиль временно оккупировал сирийские Голанские высоты в 1967 году.
Армия Израиля в ходе Шестидневной войны в июне 1967 года захватила Голанские высоты. Ранее они принадлежали Сирии. В 1981 году израильский парламент (Кнессет) принял «Закон о Голанских высотах», по которому эти территории объявлялись частью еврейского государства. Совет Безопасности ООН не признал этот закон Кнессета.