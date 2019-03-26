Палата представителей США приняла законопроекты о борьбе с влиянием России

Палата представителей Конгресса США приняла два законопроекта, касающихся борьбы с влиянием России в странах Европы и Венесуэле. В американском парламенте считают, что Вашингтону необходимо помогать странам, импортирующим российский газ, защищаться от «энергетического давления» Москвы. Также конгрессмены требуют помешать России оказывать помощь режиму венесуэльского президента Николаса Мадуро, сейчас находящегося в конфликте с провозгласившим себя лидером страны главой оппозиции Хуаном Гуайдо. Согласно этому документу, глава Госдепа Майк Помпео должен будет отчитаться о возможных мерах противодействия российско-венесуэльским контактам.





«Режим Николаса Мадуро обратился к России, одному из своих сильнейших политических союзников, за финансовой поддержкой во время экономического кризиса и противодействия международной поддержке Хуана Гуайдо», — считают в парламенте США. Законопроект предписывает Помпео в течение четырех месяцев после принятия доложить Конгрессу США о возможных угрозах российско-венесуэльского сотрудничества для Соединенных Штатов и стран Западной Европы. Помимо этого, парламентарии предлагают оценить возможность покупки российской стороной Citgo, американской дочерней нефтяной компании венесуэльских государственных нефтяников PDVSA, и возможные последствия такого шага.





Второй законопроект предполагает, что Вашингтон будет оказывать содействие странам Европы, которые подвергаются «энергетическому давлению» Москвы за счет поставок природного газа в эти государства. Парламентарии предложили выделить сумму не более одного миллиарда долларов, чтобы инвестировать в проекты диверсификации источников энергии в Восточной и Центральной Европе. Кроме того, в документе предлагается оказывать таким странам «дипломатическую и политическую поддержку».





Инициативы должны пройти через Сенат США и после этого получить подпись президента страны Дональда Трампа, чтобы вступить в силу.