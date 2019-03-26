Палата представителей США приняла законопроекты о борьбе с влиянием России

Палата представителей Конгресса США приняла два законопроекта, касающихся борьбы с влиянием России в странах Европы и Венесуэле. В американском парламенте считают, что Вашингтону необходимо помогать странам, импортирующим российский газ, защищаться от «энергетического давления» Москвы. Также конгрессмены требуют помешать России оказывать помощь режиму венесуэльского президента Николаса Мадуро, сейчас находящегося в конфликте с провозгласившим себя лидером страны главой оппозиции Хуаном Гуайдо. Согласно этому документу, глава Госдепа Майк Помпео должен будет отчитаться о возможных мерах противодействия российско-венесуэльским контактам.
«Режим Николаса Мадуро обратился к России, одному из своих сильнейших политических союзников, за финансовой поддержкой во время экономического кризиса и противодействия международной поддержке Хуана Гуайдо», — считают в парламенте США. Законопроект предписывает Помпео в течение четырех месяцев после принятия доложить Конгрессу США о возможных угрозах российско-венесуэльского сотрудничества для Соединенных Штатов и стран Западной Европы. Помимо этого, парламентарии предлагают оценить возможность покупки российской стороной Citgo, американской дочерней нефтяной компании венесуэльских государственных нефтяников PDVSA, и возможные последствия такого шага.
Второй законопроект предполагает, что Вашингтон будет оказывать содействие странам Европы, которые подвергаются «энергетическому давлению» Москвы за счет поставок природного газа в эти государства. Парламентарии предложили выделить сумму не более одного миллиарда долларов, чтобы инвестировать в проекты диверсификации источников энергии в Восточной и Центральной Европе. Кроме того, в документе предлагается оказывать таким странам «дипломатическую и политическую поддержку».
Инициативы должны пройти через Сенат США и после этого получить подпись президента страны Дональда Трампа, чтобы вступить в силу.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает на то, что Берлин пересмотрит свою позицию и не позволит завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». По словам чиновника, Белый дом не желает, чтобы американские союзники в Европе зависели от поставок российского газа после запуска этого газопровода.
«Северный поток — 2» — это трубопровод, который будет проложен по дну Балтики напрямую из России в Германию. Мощность газопровода — 55 миллиардов кубометров газа в год. Против проекта выступает ряд стран, в том числе США, Дания и Украина — по их мнению, реализация проекта позволит России прекратить транзит газа через Украину и поставит Европу в большую зависимость от российского топлива.
С середины января 2019 года в Венесуэле продолжается политический кризис. 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо на митинге в Каракасе объявил себя временным главой государства. Его поддерживают в США и европейских странах. Действующего главу государства, Николаса Мадуро, в качестве законного лидера латиноамериканской республики признают Россия, Мексика, Куба, Китай и еще несколько государств. В Москве назвали «президентский статус» лидера венесуэльской оппозиции несуществующим и заявили о необходимости диалога с Вашингтоном для решения политического кризиса в Боливарианской Республике.