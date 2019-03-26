СМИ: Переход на «умные» счетчики увеличит тарифы на газ на 5-10%

Минэнерго РФ разработало «умную» систему учета расхода газа, которая потребует установки в домах по всей России продвинутых счетчиков, а также приборов обработки данных с этих устройств у поставщиков топлива. В письме от ведомства к правительству цена этого проекта оценивается в 385 миллиардов рублей. Расходы на счетчики предлагается передать либо поставщикам газа, либо контролирующим его распределение компаниям. Оба варианта могут привести к повышению цен на газ для граждан на 5-10%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минэнерго.
В министерстве подчеркнули, что введение «умной» системы учета расходов газа является задачей более сложной, чем реализация аналогичного проекта для электрических счетчиков. В частности, продвинутые приборы учета газа (ПУГ) стоят порядка 11-15 тысяч рублей за штуку, что в несколько раз дороже обычных счетчиков (2-5 тысяч рублей за штуку). Установка подобных датчиков также потребует «полного и беспрепятственного доступа в индивидуальные дома и квартиры».
Кроме того, в ведомстве предложили два различных варианта по финансированию перехода на такую систему — либо эти расходы будут включены в тарифы за сбыт газа, которые платят газоснабжающие компании, либо в тариф на транспортировку газа, который будут оплачивать газораспределительные фирмы. Второй вариант считается более предпочтительным и в министерстве, и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Тем не менее, в обоих случаях, подобные издержки скорее всего будут компенсироваться за счет повышения цен на топливо для граждан — эксперты ведомства оценивают потенциальный рост тарифов в 5-10%.
«Умные» счетчики предоставляют и ряд преимуществ — абоненту не нужно передавать показания, поскольку датчик делает это самостоятельно, а поставщик газа может дистанционно выключить подачу газа неплательщикам. Сейчас такие приборы стоят примерно у 10% потребителей, уточнили в Минэнерго.
В декабре прошлого года правительство опровергло информацию из ряда СМИ о планах ввести обязательную установку в квартирах и домах россиян «умных» счетчиков газа. СМИ сообщали, что вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго, Минэкономики и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до марта 2019 года разработать предложения о внедрении «умных» счетчиков. При этом эксперты подсчитали, что «если счетчик будут обязаны ставить сами потребители, то для многих стоимость будет существенной, а средств на то, чтобы профинансировать программу за бюджетный счет, у государства нет». Тогда расходы на программу оценили примерно в 130 миллиардов рублей.
У многих россиян счетчики уже установлены в добровольном порядке, но не «умные», а обыкновенные. В 2016 году срок обязательной установки таких приборов продлили до 2019 года.