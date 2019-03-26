close
St
СМИ: Переход на «умные» счетчики увеличит тарифы на газ на 5-10%
Новости

СМИ: Переход на «умные» счетчики увеличит тарифы на газ на 5-10%

Создание системы таких аппаратов в России обойдется в 385 миллиардов рублей

Минэнерго РФ разработало «умную» систему учета расхода газа, которая потребует установки в домах по всей России продвинутых счетчиков, а также приборов обработки данных с этих устройств у поставщиков топлива. В письме от ведомства к правительству цена этого проекта оценивается в 385 миллиардов рублей. Расходы на счетчики предлагается передать либо поставщикам газа, либо контролирующим его распределение компаниям. Оба варианта могут привести к повышению цен на газ для граждан на 5-10%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минэнерго.


В министерстве подчеркнули, что введение «умной» системы учета расходов газа является задачей более сложной, чем реализация аналогичного проекта для электрических счетчиков. В частности, продвинутые приборы учета газа (ПУГ) стоят порядка 11-15 тысяч рублей за штуку, что в несколько раз дороже обычных счетчиков (2-5 тысяч рублей за штуку). Установка подобных датчиков также потребует «полного и беспрепятственного доступа в индивидуальные дома и квартиры».


Кроме того, в ведомстве предложили два различных варианта по финансированию перехода на такую систему — либо эти расходы будут включены в тарифы за сбыт газа, которые платят газоснабжающие компании, либо в тариф на транспортировку газа, который будут оплачивать газораспределительные фирмы. Второй вариант считается более предпочтительным и в министерстве, и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Тем не менее, в обоих случаях, подобные издержки скорее всего будут компенсироваться за счет повышения цен на топливо для граждан — эксперты ведомства оценивают потенциальный рост тарифов в 5-10%.


«Умные» счетчики предоставляют и ряд преимуществ — абоненту не нужно передавать показания, поскольку датчик делает это самостоятельно, а поставщик газа может дистанционно выключить подачу газа неплательщикам. Сейчас такие приборы стоят примерно у 10% потребителей, уточнили в Минэнерго.


Прокуратура Чечни поддержала доводы «Газпрома» по жалобе на списание долгов

При этом ведомство не будет отзывать иск, по которому ранее суд списал задолженность жителей Грозного на миллиарды рублей 21 марта 2019

В декабре прошлого года правительство опровергло информацию из ряда СМИ о планах ввести обязательную установку в квартирах и домах россиян «умных» счетчиков газа. СМИ сообщали, что вице-премьер Дмитрий Козак поручил Минэнерго, Минэкономики и Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до марта 2019 года разработать предложения о внедрении «умных» счетчиков. При этом эксперты подсчитали, что «если счетчик будут обязаны ставить сами потребители, то для многих стоимость будет существенной, а средств на то, чтобы профинансировать программу за бюджетный счет, у государства нет». Тогда расходы на программу оценили примерно в 130 миллиардов рублей.


У многих россиян счетчики уже установлены в добровольном порядке, но не «умные», а обыкновенные. В 2016 году срок обязательной установки таких приборов продлили до 2019 года.


Топливный бунт Кавказа. Как в самом разношерстном регионе России люди объединились и снизили цены на газ и бензин

Из-за Instagram-протеста топливо подешевело на 30% 18 марта 2019

Показать комментарии