Минобороны сообщило об уничтожении убийц троих российских военных в Сирии

Министерство обороны РФ подтвердило уничтожение группы террористов, которые убили троих российских военных в Сирии в конце февраля. В ведомстве отметили, что операция по ликвидации боевиков позволила подтвердить факт гибели этих военнослужащих. Группировка из более 30 террористов была полностью уничтожена силами ВКС РФ и спецназа.





«В результате осуществленного комплекса специальных мероприятий были установлены напавшие на автомобиль боевики, а также подтвержден факт гибели троих российских военнослужащих в ходе боя в конце февраля. Бандгруппа из более 30 боевиков, причастная к нападению на автомобиль с российскими военнослужащими, уничтожена», — приводит ТАСС заявление ведомства. В Минобороны подчеркнули, что поиски пропавших военных и виновников их исчезновения велись без перерыва с момента пропажи.





По данным ведомства, одного из погибших военных звали Сухроб Каримов, ранее сообщила «Русская служба Би-би-си». Его родственников приглашали для опознания останков, однако ДНК тел и семьи Каримова при проведении экспертизы не совпали. «Так что скоро месяц будет, как он пропал без вести», — заявил собеседник агентства.