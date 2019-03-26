Боец ММА Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

«Эй, ребят, быстрое объявление, я ухожу из спорта, известного как «смешанные единоборства». Желаю всем старым коллегам удачи в их дальнейших состязаниях. Присоединяюсь к уже ушедшим на пенсию бывшим партнерам. Всем проставлюсь по [алкогольному коктейлю] Pina Colada!» — написал Макгрегор в Twitter.





Ранее Макгрегор уже объявлял о том, что уходит из ММА. В апреле 2016 года он сообщал об окончании карьеры, однако на пресс-конференции через два после объявления заявил, что вернется в спорт.