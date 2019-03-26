Боец ММА Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры

Ирландский боец Конор Макрегор объявил о завершении своей карьеры в смешанных единоборствах (Mixed Martial Arts, MMA). 30-летний спортсмен ранее достигал титула чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в полулегком и легком весе. По словам Макгрегора, он «уходит на пенсию». О своих дальнейших планах ирландец говорить не стал. Это не первый раз, когда боец заявлял, что прекращает карьеру, — такое же заявление он сделал в 2016 году, однако через два дня принял решение вернуться на ринг.
«Эй, ребят, быстрое объявление, я ухожу из спорта, известного как «смешанные единоборства». Желаю всем старым коллегам удачи в их дальнейших состязаниях. Присоединяюсь к уже ушедшим на пенсию бывшим партнерам. Всем проставлюсь по [алкогольному коктейлю] Pina Colada!» — написал Макгрегор в Twitter.
Ранее Макгрегор уже объявлял о том, что уходит из ММА. В апреле 2016 года он сообщал об окончании карьеры, однако на пресс-конференции через два после объявления заявил, что вернется в спорт.
Последний бой Макгрегора прошел 7 октября 2018 года. Ирландец сразился за звание чемпиона мира с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. В четвертом раунде Нурмагомедов провел удушающий прием и вынудил соперника сдаться. После завершения поединка россиянин вышел за пределы октагона и напал на тренера Макгрегора Диллона Дэниса. В то же время члены команды Нурмагомедова пробрались на ринг и атаковали ирландца. После драки организаторы турнира пообещали применить санкции к зачинщикам потасовки.
На счету Макгрегора 25 поединка в ММА, в 21 из них он победил. Первый раз титул чемпиона UFC ирландский боец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории организации спортсменом, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).