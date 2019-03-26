Трамп назвал себя фанатом хоккеиста Овечкина

Также глава Белого дома напомнил, что именно с Овечкиным в составе команды столичные спортсмены завоевали впервые в своей истории Кубок Стэнли — один из крупнейших хоккейных трофеев мира. Трамп верит во вторую подряд победу «Вашингтон Кэпиталс» в НХЛ, плей-офф в которой начнется через несколько недель. «Хочу пожелать вам удачи. В Вашингтоне в хоккейный сезон только о вас и говорят. Так что выигрывайте поскорее, чтобы мы смогли вернуться к работе!» — пошутил американский лидер.