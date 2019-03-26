Трамп назвал себя фанатом хоккеиста Овечкина

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме хоккейную команду Washington Capitals. Американский лидер заявил, что чрезвычайно горд ее достижениями, и назвал себя и свою дочь Иванку Трамп большими фанатами российского игрока Александра Овечкина, который выступает за американских хоккеистов. Президент США выразил уверенность в том, что столичный коллектив будет и дальше побеждать на льду.
«У меня нет выбора, кроме как стать болельщиком [Овечкина]. Овечкин — нечто особенное! Посмотрите на его руки», — обратил внимание Трамп в ходе приема. Президент США признался, что он и его дочь Иванка — хоккейные фанаты, болеющие за Washington Capitals («Вашингтон Кэпиталс»), и что они с нетерпением ждут следующих игр с участием команды.
Также глава Белого дома напомнил, что именно с Овечкиным в составе команды столичные спортсмены завоевали впервые в своей истории Кубок Стэнли — один из крупнейших хоккейных трофеев мира. Трамп верит во вторую подряд победу «Вашингтон Кэпиталс» в НХЛ, плей-офф в которой начнется через несколько недель. «Хочу пожелать вам удачи. В Вашингтоне в хоккейный сезон только о вас и говорят. Так что выигрывайте поскорее, чтобы мы смогли вернуться к работе!» — пошутил американский лидер.
«Спасибо, что нас так тепло приняли. Большая честь с вами встретиться. Мы обязательно снова выиграем. У нас та же команда, опытные игроки, отличные парни, и мы попытаемся вновь победить!» — ответил Трампу Овечкин.
Трое хоккеистов из команды, канадцы Деванте Смит-Пелли, Бретт Коннолли и Брейден Холтби, отказались посетить Белый дом. Смит-Пелли заявил, что не хочет встречаться с американским лидером из-за его «откровенно расистских и сексистских высказываний». Коннолли в свою очередь сообщил, что поддержит своего товарища по команде. Холтби свой отказ от участия в приеме не комментировал.