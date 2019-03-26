Шнуров объяснил роспуск «Ленинграда» сменой эпохи

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что решение о прощальном туре и последующем роспуске группы связано с тем, что «эпоха застоя закончилась». По словам музыканта, «Ленинград» был создан как олицетворение «эпохи застоя» и сейчас теряет актуальность. При этом лидер группы признал, что может собрать новый музыкальный коллектив, но уже как «что-то новое», соответствующее духу времени.





«Из каждого утюга звучало, что мы скатываемся назад в 90-е, что у нас эпоха застоя. Я подумал: если у нас эпоха застоя, давайте и музыка будет застоя. Я стал размышлять категориями и музыкальными паттернами, которыми мыслил любой советский композитор, — то закулисье, которое имел в виду каждый советский композитор, я вывалил на сцену... Я закрываю «Ленинград», потому что эпоха застоя, на мой взгляд, закончилась», — заявил Шнуров в интервью РБК.





По словам музыканта, обстановка вокруг него ощутимо меняется, и он хочет следовать веяниям времени. «Так как я понимаю, что сейчас застой в некотором роде начинает уже вибрировать, не понимаю пока, в какую сторону это все качается, но предчувствую движение... Я вижу: что-то становится кардинально другим. Воздух дребезжит, и что-то придет новое, да. И я хочу это новое оседлать», — подчеркнул он, добавив, что будет следить за новостями.