Песков рассказал о программе адаптации косаток в «китовой тюрьме»

Программа адаптации косаток и белух в «китовой тюрьме» готовится, эту работу курирует зампред правительства России по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев. Президенту России Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации вокруг «китовой тюрьмы», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сиюминутное решение проблемы невозможно, отметил Песков. Ранее ученые из разных стран обратились к Путину с сообщением об ухудшении здоровья животных.





25 марта более 30 ученых из разных стран мира обратились к президенту России, заявив об ухудшении здоровья косаток в «китовой тюрьме». Биологи и ветеринары сделали такие выводы на основе анализа фотографий животных, снятых с интервалом в 42 дня. Ученые отметили, что на более поздних снимках видно, что у косаток на челюстях появились кровоподтеки и волдыри, возможные следы инфекции, у одного животного сломан и почернел зуб. Эксперты считают, что здоровье животных ухудшилось из-за стресса при отлове и плохих условий содержания.