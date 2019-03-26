Песков рассказал о программе адаптации косаток в «китовой тюрьме»

Программа адаптации косаток и белух в «китовой тюрьме» готовится, эту работу курирует зампред правительства России по вопросам агропромышленного комплекса, природных ресурсов и экологии Алексей Гордеев. Президенту России Владимиру Путину регулярно докладывают о ситуации вокруг «китовой тюрьмы», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сиюминутное решение проблемы невозможно, отметил Песков. Ранее ученые из разных стран обратились к Путину с сообщением об ухудшении здоровья животных.
25 марта более 30 ученых из разных стран мира обратились к президенту России, заявив об ухудшении здоровья косаток в «китовой тюрьме». Биологи и ветеринары сделали такие выводы на основе анализа фотографий животных, снятых с интервалом в 42 дня. Ученые отметили, что на более поздних снимках видно, что у косаток на челюстях появились кровоподтеки и волдыри, возможные следы инфекции, у одного животного сломан и почернел зуб. Эксперты считают, что здоровье животных ухудшилось из-за стресса при отлове и плохих условий содержания.
Дмитрий Песков заявил, что обращение международных ученых будет принято во внимание, сообщает «Интерфакс». При этом он отметил, что эксперты пришли к заключениям, основываясь на фотографиях и видеокадрах, а российские специалисты обследовали животных на месте.
«Они [российские специалисты] на месте обследовали животных и ознакомились с местом их содержания. В результате консилиума пришли к выводу о том, что просто выпустить на свободу — это значит большую часть животных обречь на гибель, к сожалению. Нужна программа адаптации, нужно модифицировать условия пребывания. Сейчас, насколько я понимаю, эта модификация готовится. Собственно, работа ведется, сиюминутное решение этого вопроса невозможно», — сообщил пресс-секретарь президента, цитата по РИА Новости.
Биологи и ветеринары, обратившиеся 25 марта к Путину, предложили России свою помощь в реабилитации китов. В середине марта с просьбой отпустить косаток и белух к Путину обращались актеры, режиссеры, музыканты и писатели из разных стран.
В конце 2018 года в Охотском море были пойманы 12 косаток и 90 белух, которых поместили в специальные вольеры в бухте Средняя, окрещенные экологами «китовой тюрьмой». Зоозащитники утверждали, что животных хотели продать в зарубежные океанариумы. Путин в конце февраля 2019 года поручил Минприроды и Минсельхозу решить судьбу животных из бухты Средняя.
На совещании по вопросу дальнейшей судьбы косаток и белух 5 марта было принято решение, что в одной из бухт острова Русский для них будет оборудован просторный центр содержания. Также косаток и белух подвергнут процедуре чипирования, чтобы в дальнейшем отслеживать и контролировать их перемещение, и разработают план действий по реадаптации млекопитающих с последующим выпуском их на волю. Зоозащитники выступали против перевода животных на остров Русский, отмечая, что переезд может пагубно отразиться на здоровье китообразных.