В Кремле не вспомнили заслуг Мэй в развитии отношений Москвы и Лондона

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался на брифинге, что не готов комментировать планы премьер-министра Терезы Мэй уйти 7 июня в отставку. При этом он отметил, что не может вспомнить какие-либо положительные шаги британского кабинета министров под ее руководством, направленные на укрепление двусторонних отношений между Москвой и Лондоном. Говоря о последствиях решения Мэй, Песков подчеркнул, что в Кремле с большим вниманием наблюдают за процессами, связанными с Brexit, ставшими одной из главных причин ее отставки.





«К сожалению, сейчас навскидку не могу вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в развитие двусторонних отношений между Россией и Великобританией. Скорее наоборот: премьерство госпожи Мэй приходится на весьма и весьма непростой период наших двусторонних отношений», — сказал Песков, рассуждая об оценке Кремлем роли уходящего британского премьера в отношениях Москвы и Лондона.





Глава пресс-службы российского президента, говоря о реакции в Кремле на предстоящий уход Мэй с поста премьер-министра Великобритании, отметил: «Нет, пока не готов сказать. Мы, безусловно, с большим вниманием наблюдаем в целом за процессами, связанными с Brexit, которые неминуемо сказываются на самой Британии и на обстановке в Евросоюзе».





Песков также добавил, что в Кремле внимательно отслеживают ситуацию с Brexit, поскольку Евросоюз является главным торгово-экономическим партнером России. По его словам, Москва заинтересована в предсказуемом, стабильном и развивающемся партнере.





24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей отставке. Пост главы британского правительства она оставит 7 июня. Мэй также покинет пост лидера Консервативной партии. По ее словам, она не смогла решить проблему Brexit — выходом Соединенного Королевства из состава Европейского союза — и это должен сделать новый премьер. Когда Тереза Мэй делала заявление, стоя на ступеньках дома правительства на Даунинг-стрит, то не смогла сдержать слез.





На правах врио Мэй будет занимать премьерское кресло до проведения выборов нового главы Консервативной партии, которые должны состояться в течение шести недель. По прогнозам британских СМИ, премьер-министром страны может стать экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон. Он ранее уже объявил о планах выдвинуть свою кандидатуру на пост главы правящей партии. В интервью Би-би-си консерватор Питер Боун сказал, что кроме Джонсона хорошие шансы занять кресло премьера есть также у экс-министра труда Эстер Макви и Дэвида Дэвиса, который возглавляет специальное министерство по выходу Соединенного Королевства из ЕС.