Родители призвали перестать «кошмарить» учителей после БДСМ-вечеринки в приморской школе

«Если в ближайшее время мы, как говорит наш президент, не прекратим кошмарить учителей, ничем хорошим это не закончится, у нас и так дефицит педагогов», — заявила Daily Storm глава Национального родительского комитета, экс-кандидат в президенты РФ Ирина Волынец.





Комитет готов поддержать уволившуюся директора приморской школы, отметила Волынец: «Мы можем стать свидетелями не только сломанной профессиональной карьеры, но и, возможно, личной судьбы. Это не просто увольнение — в случае, если директор не отмоет свое имя, не будет восстановлен в должности, это может стать страшным примером, от которого вообще может зависеть будущее профессии учителя в России».





Скандал вокруг вечерники школьников в Приморье напомнил Волынец недавнюю историю с уволившейся из-за фотографии в купальнике учительницы из Барнаула. «В очередной раз мы видим перекос в сторону карательности всей этой системы. У нас нарушены ориентиры, моральный компас отсутствует у большинства вследствие той политики, которая сейчас проводится, в том числе и в СМИ. Мы требуем от учителей, от руководства школ одного, а общество исповедует другие ценности и принципы», — заявила глава НРК.





Он сказала, что, с одной стороны, можно понять желание родителей, которые хотят, чтобы с их детьми работали «почти святые люди», образцы нравственности и порядочности. С другой стороны, педагоги — продукт общества, «и с другой планеты нам не пришлют идеальные кадры, о которых мы все мечтаем», считает Волынец.