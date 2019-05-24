Родители призвали перестать «кошмарить» учителей после БДСМ-вечеринки в приморской школе

Директор приморской школы написала заявление об увольнении после костюмированного праздника выпускников, который некоторые СМИ назвали БДСМ-вечеринкой. На видео мероприятия несколько учеников в масках зайцев, на голых торсах — подтяжки, а одна из школьниц — в костюме полицейского. В Департаменте образования и науки Приморья поведение учеников посчитали недопустимым и пообещали принять меры в отношении администрации школы. В Национальном родительском комитете (НРК) считают, что уволившегося руководителя школы нужно восстановить в должности, а родителям необходимо перестать «кошмарить» учителей.
«Если в ближайшее время мы, как говорит наш президент, не прекратим кошмарить учителей, ничем хорошим это не закончится, у нас и так дефицит педагогов», — заявила Daily Storm глава Национального родительского комитета, экс-кандидат в президенты РФ Ирина Волынец.
Комитет готов поддержать уволившуюся директора приморской школы, отметила Волынец: «Мы можем стать свидетелями не только сломанной профессиональной карьеры, но и, возможно, личной судьбы. Это не просто увольнение — в случае, если директор не отмоет свое имя, не будет восстановлен в должности, это может стать страшным примером, от которого вообще может зависеть будущее профессии учителя в России».
Скандал вокруг вечерники школьников в Приморье напомнил Волынец недавнюю историю с уволившейся из-за фотографии в купальнике учительницы из Барнаула. «В очередной раз мы видим перекос в сторону карательности всей этой системы. У нас нарушены ориентиры, моральный компас отсутствует у большинства вследствие той политики, которая сейчас проводится, в том числе и в СМИ. Мы требуем от учителей, от руководства школ одного, а общество исповедует другие ценности и принципы», — заявила глава НРК.
Он сказала, что, с одной стороны, можно понять желание родителей, которые хотят, чтобы с их детьми работали «почти святые люди», образцы нравственности и порядочности. С другой стороны, педагоги — продукт общества, «и с другой планеты нам не пришлют идеальные кадры, о которых мы все мечтаем», считает Волынец.
Член Всероссийской ассоциации родительских комитетов и сообществ Давид Горелишвили, комментируя скандал во владивостокской школе, отметил, что администрация и родители должны заранее договариваться о правилах, в том числе проведения праздников, и о том, в каких костюмах можно на них приходить. Горелишвили считает, что если на директора школы оказывали давление, ей нужно было обратиться в профсоюзы. В то же время во Всероссийской ассоциации родительских комитетов и сообществ посчитали, что не нужно торопиться с выводами о причинах увольнения директора приморской школы.
«Теоретически на этой вечеринке могло что-то гнусное произойти, о чем мы не знаем. [Такое может быть] в любой школе, в любом месте. Я считаю, что из-за костюмов [которые кто-то посчитал вызывающими] директор бы не уволился. Большая ошибка думать, что можно со стороны адекватно оценить отношения между педагогом и учениками, кроме, конечно, каких-то явных грубых вещей», — сообщил он Daily Storm.
За участников школьной вечеринки вступилась телеведущая, политик Ксения Собчак. «Ну пошалили подростки перед выпускным... неужели это такая серьезная проблема?!» — написала она в своем Telegram-канале.
Ранее в Сети появилось видео, на котором ученики школы №74 Владивостока устраивают танцы под музыку перед входом в учебное заведение и в актовом зале. На видеозаписи праздника можно увидеть, как школьники танцуют, жгут цветные дымовые шашки, а затем распыляют огнетушитель. Ученики — в костюмах ковбоев, пиратов, полицейских, на некоторых — маски зайцев, на голых торсах — подтяжки .
После публикации в СМИ фото и видео с мероприятия директор школы написала заявление об увольнении по собственному желанию, подтвердил представитель учебного заведения РИА Новости. «У нас сейчас как раз идет служебное расследование, внутренняя проверка», — добавила она. Депутат Заксобрания Приморского края Артем Самсонов утверждает в комментариях к своему посту в Facebook, что руководитель школы «расстроенная, но не уволилась».
В Департаменте образования и науки Приморья выступление учеников назвали недопустимым и пообещали принять меры в отношении администрации и охраны учебного заведения. В Управлении МВД по Владивостоку напомнили, что за незаконное ношение формы полицейских грозит штраф. В полиции утверждают, что некоторые школьники купили форму в магазине спецодежды специально для вечеринки, личности школьников уже установили.