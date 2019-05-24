Греф призвал критиковать Сбербанк за «косяки»

Греф выступил на собрании по итогам 2018 года 24 мая, трансляция велась на канале Сбербанка на YouTube. В ходе выступления глава организации сказал, что критика является источником дальнейшего развития. «Если мы где-то, извините за термин, накосячили, значит, мы должны об этом знать, должны исправлять. Мы косячим еще много», — признал он. Греф добавил, что раньше банк относился к критике болезненно, поскольку недочетов было столько, что на все не успевали качественно реагировать. «Сейчас все-таки косяков стало значительно меньше, это означает, что мы не должны себе позволять реагировать формально на обращения клиентов или критику акционеров», — отметил он.





Кроме того, иногда банк заслуживает жестких оценок клиентов, считает Греф. Речь, в частности, идет о ситуациях, когда сотрудники Сбербанка отправляют «отписки» на обращения граждан, пояснил руководитель организации. «Ответы присланы в сроки, но я два раза перечитал наш ответ — я ничего не понимаю, что мы написали», — сказал Греф.





В ходе выступления глава Сбербанка также объявил, что с 25 мая финансовый конгломерат снижает ставки по жилищным кредитам на 0,3-0,6 процентного пункта. Ставка по кредитам на готовое жилье снизится на 0,6 процентного пункта, до 10,8%, на строящееся — на 0,3 процентного пункта, до 10,6%. Сбербанк видит, что произошло преломление тренда, инфляция снижается, и это позволяет опускать ставки по ипотеке, пояснил Греф.





Глава Сбербанка также заявил, что в банке создаются условия для работы инженеров не хуже, чем в Google и Apple. «Мы создали принципиально важный инструмент инженерной среды, потому что хорошие инженеры идут туда, где им комфортно работать. Нам очень тяжело конкурировать с техногигантами, потому что у них создана прекрасная инженерная среда, и банкам это непросто сделать. Но у нас огромный прогресс в этой части. Мы сегодня еще не соответствуем критериям высочайшего уровня, но мы приблизились. Мы будем не хуже, чем Google и Apple с точки зрения среды и работы наших инженеров», — сказал он.





Председатель правления Сбербанка также выступил с идеей перечисления и хранения части дивидендов кредитной организации в Банке России. Это поможет покрыть убытки главного финрегулятора страны, полагает Греф. По его словам, такое решение будет справедливым и правильным на фоне огромных убытков, которые понес Центробанк в 2018 году.