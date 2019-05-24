В отношении Порошенко возбудили уголовное дело из-за легализации 300 миллионов долларов

Бывший заместитель главы администрации президента Януковича Андрей Портнов, недавно вернувшийся на Украину, сообщил в своем Telegram-канале, что против экс-президента Петра Порошенко Госбюро расследований возбудило уголовное дело. Поводом стали 300 миллионов долларов, полученных от продажи киевского завода «Кузница на Рыбальском», которые были легализованы Порошенко. В подтверждение Портнов опубликовал документы, полученные от Госбюро.





«Сегодня ГБР зарегистрировало новое уголовное производство и начало расследование по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях на сумму 300 миллионов долларов США по сделке продажи завода «Кузница на Рыбальском», — написал Андрей Портнов.





Также он отметил, что Госбюро расследований зарегистрировало третье заявление Портнова: «Об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом «Прямой», оформив его на офшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии Регионов Макеенко».





Ранее Госбюро расследований Украины возбудило уголовное дело по трем статьям УК страны против Порошенко. Следствие полагает, что бывший глава государства превысил свои полномочия и мог совершить государственную измену в ходе событий 25 ноября 2018 года, когда три украинских военных корабля пересекли российскую границу в Керченском проливе. Заявление на Порошенко подал экс-заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов.





По мнению следствия, Порошенко может быть виновен в нарушениях, предусмотренных статьей 109 УК (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), а также статьями 111 УК (государственная измена) и 426-1 УК (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).





Порошенко неправомочно воспользовался своим положением как главнокомандующий ВСУ и послал украинских моряков в заведомо опасный район — приказал направить корабли в Керченский пролив, указывает Портнов в своем заявлении. По мнению бывшего соратника Януковича, акция была совершена ради введения в стране военного положения для неизвестных целей, что можно считать государственной изменой.





Ранее Окружной административный суд Киева открыл производство по иску о запрете президенту Украины Петру Порошенко и еще 179 чиновникам выезжать за пределы страны. Истец запросил запретить им пересекать границу после парламентских выборов и признать, что из-за бездействия Нацполиции и Службы безопасности Украины в стране распространилась коррупция среди официальных лиц.