Медведчук отказался участвовать в переговорах Украины и России

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о принципиальных разногласиях с новым украинским президентом Владимиром Зеленским по вопросам урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. По словам политика, позиция главы государства полностью противоречит мирному плану по Донбассу. В связи с этим Медведчук объявил, что намерен отказаться от участия в переговорах Москвы и Киева по донбасскому конфликту, пишет газета «Взгляд».





«Я не могу представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции господина Зеленского по следующим принципиальным для меня вопросам, которые я отстаивал и буду отстаивать. А именно: я выступаю за мир в Донбассе, за возвращение людей, живущих на неподконтрольных территориях. Я выступаю за возвращение Донбасса на Украину, а Украины — в Донбасс», — отметил Медведчук.





Позиция Зеленского по Донбассу полностью противоречит мирному плану Медведчука по Донбассу, подчеркнул оппозиционер. «Господин Зеленский выступает против особого статуса для Донбасса, он против амнистии для граждан Украины (подчеркиваю: граждан Украины), которые живут на неподконтрольных территориях. Он утверждает, что общей между Украиной и Россией осталась одна граница. Я категорический противник подобной точки зрения, так как считаю, что нас — не господина Зеленского и его команду, а нас, украинцев и россиян — объединяет тысячелетняя история, славянские корни, православная вера и совместная победа в Великой Отечественной войне, нас объединяют миллионы родственников, живущих в обеих странах», — заявил Медведчук.





24 мая руководитель администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах с РФ. Чиновник сказал, что Киев не считает Медведчука представителем украинской стороны. «Если Россия видит его со своей — это их выбор», — пояснил глава администрации Зеленского. Чиновник также сообщил, что ни он, ни украинский президент лично не знакомы с Медведчуком. «Ни Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из нашей команды с ним не знаком и никогда не общался», — подчеркнул Богдан.





В апреле глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» посоветовал Зеленскому, который тогда еще был только кандидатом в президенты, начать переговоры с Россией и заключить выгодную для обеих сторон сделку. По мнению Медведчука, который известен как друг президента РФ Владимира Путина, Киеву необходимо восстановить экономическое сотрудничество с Москвой, а также начать совместную работу по минским соглашениям, которые помогут разрешить конфликт в Донбассе.





Ранее в мае Зеленский объявил, что не намерен вести переговоры с Россией, и назвал ее агрессором. В том же месяце глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что Зеленский рассматривает возможность провести референдум по вопросу переговоров между Киевом и Москвой. По словам Богдана, на референдум могут вынести вопросы о достижении мирных договоренностей с Россией и решении кризиса на юго-востоке Украины.