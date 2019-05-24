РУСАДА полностью восстановили в правах

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) восстановлено в правах в полном объеме, все поставленные ранее условия выполнены, сейчас со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) установлены «нормальные рабочие отношения». Об этом заявил министр спорта РФ Павел Колобков.





«Решение принято еще 20 сентября 2018 года, когда членство РУСАДА в WADA было восстановлено, но при этом было поставлено два условия. На сегодняшний день все условия выполнены. РУСАДА восстановлено, в отношении России нет никаких санкций, у нас с WADA нормальные рабочие отношения», — цитирует главу Минспорта РИА Новости.





Колобков сказал, что до восстановления в правах у РУСАДА и WADA был сложный период переговоров и «непонимание в некоторых вопросах». «Сейчас нужно заниматься вопросами восстановления реноме [Московской антидопинговой] лаборатории и другими», — добавил он.





В конце ноября 2015 года WADA признало работу РУСАДА не соответствующей Всемирному антидопинговому кодексу. Это решение спровоцировало антидопинговый скандал в российском спорте, который, в частности, привел к дисквалификации всей олимпийской сборной России на Играх-2018 в Южной Корее. Международные чиновники от спорта обвинили власти РФ в создании «государственной системы поддержки употребления допинга спортсменами». В России эти обвинения категорически отрицали.





Одним из условий восстановления членства РУСАДА был заявлен допуск международных экспертов к базам данных на территории РФ. 21 декабря 2018 года в WADA заявили, что эксперты агентства получили доступ к допинг-пробам в Московской антидопинговой лаборатории, однако им не разрешили их изъять. В январе 2019 года WADA приняло решение не применять санкции к РУСАДА, руководствуясь рекомендацией независимого комитета, который оценивал выполнение российской стороной условий восстановления. Таким образом, статус РУСАДА был восстановлен.





17 мая глава департамента расследований WADA Гюнтер Юнгер сообщил о скором открытии «ряда громких дел» на основании данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории. Всего WADA проверило более 24 миллионов документов и 2262 образца анализов из России.