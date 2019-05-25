Выпускники школы во Владивостоке извинились за БДСМ-вечеринку

Выпускники школы №74 во Владивостоке принесли извинения за свои действия перед «последним звонком», попавшие на видео и вызвавшие крупный резонанс в Сети. Как объяснила директриса учебного заведения Галина Пугина, ученики после инцидента приходили к ней с родителями и извинялись за произошедшее. Педагог отметила, что школьники не думали, что их шутка будет настолько резко воспринята обществом или приведет к печальным последствиям, однако директрисе пришлось покинуть свой пост, а некоторых учеников оштрафуют за незаконное ношение полицейской формы.





«Те, кто это сделал, приходили, извинялись. Многие выпускники говорили, что не подумали о последствиях. Они даже не подумали, что делают плохо и позорят школу. У них никаких мыслей не было о том, какие последствия могут быть. Самое главное, на следующий день был праздник последнего звонка. Дети танцевали вальс, пели песни учителям», — рассказала Пугина в интервью радиостанции «Говорит Москва».





По ее словам, информация о карательных мерах, появившаяся позже в СМИ, не является правдивой. Ни один ученик с видео не был отчислен из школы. «У нас нет такой меры карательной — отчислять учеников. Его опросила полиция, это нарушение общественного порядка. Он приходил с мамой, обсудили, как же так. Он тоже посчитал это милой шуткой», — отметила она.





Данные о том, что кого-то из учеников оштрафуют, подтвердились — как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МВД, девочку, которая появилась на видео в полицейской форме, действительно подвергнут штрафу. Пугина отметила, что ученица не подозревала, что за таким может последовать ответственность: «Сказала, что [потом] посмотрела в интернете, что за это нарушение нужно заплатить полторы тысячи рублей. Она приходила с мамой, тоже извинялась. Она тоже подумала, что это совсем не страшно, она купила эти погоны в магазине».





Ранее в Сети появилось видео, на котором ученики школы №74 Владивостока устраивают танцы под музыку перед входом в учебное заведение и в актовом зале. На видеозаписи праздника можно увидеть, как школьники танцуют, жгут цветные дымовые шашки, а затем распыляют огнетушитель. Ученики — в костюмах ковбоев, пиратов, полицейских, на некоторых — маски зайцев, на голых торсах — подтяжки .